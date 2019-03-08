Два укола «Валенсии» и гол игрока «Краснодара» Виктора Классона, сохранивший интригу для ответки
Все решится в России.
«Краснодар» на выезде проиграл «Валенсии» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 1:2.
Счет открыл Родриго на 12-й минуте красивым ударом с линии штрафной.
Он же 12 минутами спустя удвоил преимущество хозяев, вколотив мяч с 10 метров после паса Тони Лато.
Один мяч «быки» отыграли сразу после замены Родриго – на 63-й минуте. Классон уверенно реализовал выход один на один.
- Ответная игра пройдет в Краснодаре 14 марта.
- Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 70-й минуте, но результативными действиями не отметился.
- «Краснодар» идет на втором месте в чемпионате России. «Валенсия» – седьмая в Ла Лиге.
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