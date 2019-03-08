Eurosport
Футболисты «Арсенала» сбежали от фанатов в аэропорту после поражения в Лиге Европы от «Ренна»
Болельщики негодуют.
Футболисты лондонского «Арсенала» не пожелали пересекаться с болельщиками после поражения от французского «Ренна» в 1/8 финала Лиги Европы.
«Прибывшие в аэропорт Ренна игроки не хотят пользоваться вниманием фанатов. И это взрослые мужчины. Очень стыдно», – написал болельщик «Арсенала» в твиттере.
- «Арсенал» проиграл «Ренну» на выезде со счетом 3:1. Ответный матч состоится 14 марта.
- В АПЛ команда Эмери занимает пятое место, уступая три очка лидируюшей тройке.
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