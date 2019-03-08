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Футболисты «Арсенала» сбежали от фанатов в аэропорту после поражения в Лиге Европы от «Ренна»

Футболисты «Арсенала» сбежали от фанатов в аэропорту после поражения в Лиге Европы
Eurosport

43 мин. назад

Болельщики негодуют.

Футболисты лондонского «Арсенала» не пожелали пересекаться с болельщиками после поражения от французского «Ренна» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Прибывшие в аэропорт Ренна игроки не хотят пользоваться вниманием фанатов. И это взрослые мужчины. Очень стыдно», – написал болельщик «Арсенала» в твиттере.

  • «Арсенал» проиграл «Ренну» на выезде со счетом 3:1. Ответный матч состоится 14 марта.
  • В АПЛ команда Эмери занимает пятое место, уступая три очка лидируюшей тройке.

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