Футболисты «Арсенала» сбежали от фанатов в аэропорту после поражения в Лиге Европы от «Ренна»

Футболисты лондонского «Арсенала» не пожелали пересекаться с болельщиками после поражения от французского «Ренна» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Прибывшие в аэропорт Ренна игроки не хотят пользоваться вниманием фанатов. И это взрослые мужчины. Очень стыдно», – написал болельщик «Арсенала» в твиттере.

«Арсенал» проиграл «Ренну» на выезде со счетом 3:1. Ответный матч состоится 14 марта.

В АПЛ команда Эмери занимает пятое место, уступая три очка лидируюшей тройке.

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