Полузащитник «Ренна» Хатем Бен-Арфа о победе над «Арсеналом»: «Поведение Унаи Эмери смешило меня»

Полузащитник «Ренна» и экс-игрок «Арсенала» Хатем Бен-Арфа прокомментировал победу над своей бывшей командой в первом матче 1/8 Лиги Европы.

«Моя мотивация заключалась в том, чтобы сыграть хороший матч, выиграть и заработать хорошую позицию перед ответной игрой. Вот что было в моей голове. Но Эмери был взволнован так же, как всегда. Я кидал на него взгляд несколько раз, и его поведение смешило меня. Он не изменился.

Перед матчем я сказал друзьям, что мы выиграем со счетом 3:1 или 4:1. Забить четвертый не удалось, но в целом мой прогноз оказался верным», – приводит слова 32-летнего Бен-Арфа The Guardian.

«Ренн» обыграл «Арсенал» со счетом 3:1 на своем поле.

В день матча, 7 марта, Бен-Арфа праздновал день рождения.

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