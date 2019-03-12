УЕФА скостил дисквалификацию Александра Ляказетта, форвард «Арсенала» сыграет с «Ренном»

УЕФА удовлетворил апелляцию «Арсенала» на трехматчевую дисквалификацию нападающего Александра Ляказетта за красную карточку, полученную им в матче против БАТЭ (0:1).

Как сообщает официальный сайт «канониров», УЕФА принял решение сократить срок бана Ляказетта до двух игр. В результате француз уже отбыл дисквалификацию и сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Ренна».

В первой игре, которая проходила во Франции, «Арсенал» уступил со счетом 1:3.

Ответный матч пройдет 14 марта на «Эмирейтс».

В 37 официальных матчах сезона-2018/19 Александр забил 14 мячей.

Колашинаца стошнило на поле во время игры с «Манчестер Юнайтед»

Подписывайся на нас Вконтакте