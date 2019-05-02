Осенью 2015-го за голы в составе «Црвены Звезды» отвечали два форварда: Угу Виейра, которого забрали у московского «Торпедо», и 17-летний воспитанник Лука Йович. Возраст не мешал копии молодого Мика Джаггера разбираться с защитниками в два раза старше. Луку считали одной из главных надежд страны, хотя в 2015-м на чемпионате мира U-20 Сербия победила и без него – нападающий не вовремя получил травму.

За молодым парнем охотились не только скауты топ-клубов (приезжали люди из «Атлетико» и «Арсенала»), но и местные бандюги. Сначала вымогатели давили на отца футболиста – Милана. У Йовича-старшего украли телефон и предлагали вернуть за несколько сотен евро. Не получив ответной реакции, шантажисты покусились на более ценное. Милану популярно объяснили: или отдаешь деньги, или Лука сможет играть только в настольный теннис на инвалидной коляске. Идиотов в тот же день задержала полиция.

О Йовиче заговорили после дебютного матча на профессиональном уровне. Лука вышел на замену в 16 лет 5 месяцев и 5 дней и через 120 секунд пробил «Войводину» – так пал клубный рекорд, который 19 лет принадлежал Деяну Станковичу. Генеральный директор клуба Звездан Терзич был под сильным впечатлением от таланта юноши и распорядился, чтобы в сезоне-2014/15 под девятым номером играл именно Лука. Девятка принадлежала Джордже Деспотовичу (сейчас он в «Оренбурге»), но футболист получил мощнейший аргумент от Терзича: «Ты хороший игрок, но даже если сейчас в «Црвене Звезде» появится Ван Перси, девятка все равно отойдет Йовичу».

Сравнение с Ван Перси звучало лестно, но Йович тащился от другого страйкера: «Больше всего мне нравится Радамель Фалькао. Он забивает обеими ногами, головой. Использует каждый шанс. Я бы хотел как минимум выйти на его уровень». «Бенфика» тоже хотела себе нового Фалькао и в январе 2016-го подписала серба за 7 миллионов евро – отпраздновавший совершеннолетие футболист не планировал уезжать так рано, но пошел навстречу родному клубу.

Лука Йович, «Бенфика»Imago

В Португалии, где всегда дают шанс молодым, Йович скис. Из нападающего основного состава Лука превратился в нестабильного дублера. Уйти в депрессию не давал спортивный директор Руй Кошта. «Когда я зашел в квартиру, Руй включил нарезки моих выступлений за «Црвену Звезду» против «Спартака» и «Вождоваца», после чего спросил: «Ты случайно не знаешь этого парня? Смотри, какое у него желание. Может, вернем его?» В тот момент я хотел плакать», – вспомнил Йович.

За 18 месяцев Лука сыграл за главную команду лишь четыре раза и не забил ни одного мяча. Хотя возможность зацепиться за основу была. Когда Костас Митроглу подрастерял форму, а Рауль Хименес травмировался, главный тренер «орлов» Руй Витория вызвал Йовича из дубля и наигрывал в паре с Жонасом для выхода в следующем матче. На этих тренировках Лука феерил так, что довел Митроглу – нападающий чувствовал угрозу и матерился на греческом.

Но Костас волновался напрасно. Накануне игры Йович додумался пойти в ночной клуб, где его, конечно же, заметили. Игрока выбросили из заявки на матч и отправили обратно в дубль. «Я не был профессионалом. Испытывал психологические проблемы, скучал по дому и сделал много серьезных ошибок», – признался нападающий. Кошмар закончил спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич, который приезжал за Лукой в Сербию, когда еще работал в «Штутгарте».

В «Айнтрахте» Бобич строил команду вокруг молодых талантов, которые немного сбились с правильного курса – Йович как раз вписывался в философию. Луку взяли в аренду на два года с правом выкупа за все те же 7 миллионов евро и подарили перерождение. Благодаря югославам Анте Ребичу и Мияту Гачиновичу Йович чувствовал себя во Франкфурте как дома, а главный тренер Нико Ковач не давал халтурить: «За месяц в «Айнтрахте» я пробежал больше, чем за год в «Бенфике». Я знал, что это одна из последних возможностей карьерного роста, поэтому тренировался как никогда в жизни. Меня должен был кто-то разбудить, большое спасибо Ковачу за это».

При Нико Йович не сразу пробился в основу, но регулярно получал время на поле и оформил в сезоне-2017/18 девять мячей, включая эффектный гол пяткой в полуфинале Кубка Германии против «Шальке». Лукой снова восхищались, не сдержался даже нарцисс Кевин-Принс Боатенг: «У Йовича есть все, чтобы стать нападающим мирового класса. Я видел, как он тренируется, футбол в его генах. Лука техничен, хорошо бьет с обеих ног, забивает головой – что еще нужно страйкеру?»

О способностях Йовича громко заговорили в прошлом октябре, когда серб отгрузил пять мячей «Фортуне» и установил очередной рекорд – никто в таком молодом возрасте не сокрушал Бундеслигу пента-триком. В мартовском матче против сборной Германии Лука огорчил Мануэля Нойера первым же касанием – сложно найти топ-клуб, который не хотел бы сейчас подписать его.

«Для «Айнтрахта» Лука – уникальный игрок. Мы никогда не видели ничего подобного. Недавно я разговаривала с Бобичем, и он сказал, что не исключен трансфер за 100 миллионов», – поделилась инсайдом корреспондент Wiesbadener Kurier Надин Петер. За одного из лучших страйкеров Бундеслиги и Лиги Европы борются гранды, включая «Барсу» и «Реал», но однажды Йович уже поторопился. Возможно, сейчас 21-летний серб сделает правильный выбор.

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