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Сарри – крутой. В Англии его увольняли каждую неделю, а он затащил

Сарри – крутой. В Англии его увольняли каждую неделю, а он затащил
Данил Тармасинов

10/05/2019 в 02:19Обновлено 10/05/2019 в 10:05

«Челси» – в финале Лиги Европы и точно в ЛЧ на следующий сезон.

«Челси» в жесточайшем кризисе. Возможно, это крупнейшая структурная депрессия эпохи Романа Абрамовича.

Клуб попал под трансферный бан УЕФА за футбольную педофилию – незаконные трансферы мальчиков, не достигших возраста согласия. Главная звезда и единственный игрок мирового уровня в открытую говорит: «Мне не нравится то болото, в котором мы все вместе ковыряемся, моя мечта – мадридский «Реал». Сам владелец страдает от британских санкций, покупает израильский паспорт и из-за проблем с визой даже не продлевает вип-ложу на «Стэмфорде». Внешне все как будто нормально, но внутри – кошмар за кошмаром.

Одновременно с этим «Челси» достаточно спокойно прошагал весь длинный сезон – без напряжения забрался в четверку в АПЛ и дошел до финала Кубка Лиги. В напряженной ситуации во всем клубе тренер разруливает потенциально взрывоопасную тему с заменой/незаменой Кепы Аррисабалаги с «Сити», гасит в зародыше недовольство внутри коллектива от Гэри Кэйхилла и на красивом вираже влетает в финал Лиги Европы.

Что получает в ответ Маурицио Сарри? Выкрики «***** [Долой] саррибол» на «Стэмфорд Бридж» и ворох новостей, что после скорого увольнения его пригласят в «Рому», «Интер» или «Милан». Очень мило.

Безусловно, у Маурицио были проблемы в Англии. Например, с постоянным доверием слабеющему Маркосу Алонсо, со странной ролью Джорджиньо, с томлением в запасе молодых Лофтус-Чика и Хадсона-Одои или с лоббистским трансфером Игуаина. Но на каждый из этих вопросов он ответил всего за 120 минут матча с «Айнтрахтом». Вместо Алонсо очень полезно вышел Эмерсон, Джорджиньо тискал мяч чаще других, но и сделал два ключевых паса, Лофтус-Чик забил в обеих встречах с «Франкфуртом», а Игуаин из любимчика стал тем, кто дает отдохнуть наевшемуся Жиру. Все логично и правильно.

«Это был мой 24-й матч в Лиге Европы, и 18 из них я выиграл. И меня все равно считают тренером, неподходящим для еврокубков», – цитата Маурицио Сарри (с учетом обновленных данных) максимально точно описывает его закономерную обиду. При том что итальянец приехал в Лондон в статусе несомненно талантливого тренера, который созрел для работы в команде с ресурсами, в нем будто все равно видят старого клерка, случайно оказавшегося на этой должности.

Ни одна живая душа даже не думала о том, чтобы убрать, например, Хосепа Гвардиолу за третье место в «Манчестер Сити». Хотя он такой же мечтатель, которому нужно намного больше времени для отточенности всей системы.

Маурицио Сарри («Челси»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

Маурицио Сарри («Челси»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)Getty Images

Отличие Гвардиолы от Сарри в нашем восприятии практически на 100% заключается в том, что Пеп до Англии тренировал Лео Месси, а лучшим игроком Маурицио был Лоренцо Инсинье – при всем уважении, футболист на три головы и на семь сантиметров ниже Месси. А вторыми по уровню в их командах были Хавиньеста у одного и Аллан у другого. Ну, или Мертенс. Или тот же Джорджиньо – какая разница, ведь по большому счету ни один не стоит и ногтя на ногах божественных испанцев.

И с этими игроками Сарри до последнего боролся с могучим «Ювентусом», предвосхитив чемпионскую гонку в Англии. Уже без своего участия, но все с таким же заходом в 90+ очков.

Маурицио Сарри («Челси»)

Маурицио Сарри («Челси»)Getty Images

Следующий сезон «Челси» начнет ровно с тем же составом, который мы видели во второй части чемпионата. Только костяк станет сыграннее ровно на год, а тренер найдет подход к тем футболистам, которым нужна мотивация. В конце концов, Маурицио максимально неконфликтен. Это не Антонио Конте, который отправит Давида Луиса в карцер за две улыбки в раздевалке, – у этого итальянца не было споров, заканчивавшихся долгой обидой или ссорой. Словом, идеальный вождь для команды, которой провели трансферную вазэктомию.

Единственное, что сейчас нужно болельщикам «Челси», – это поверить мужчине, который тащит ваш клуб на вершину. Голые факты об этом кричат громче прочей шелухи: топ-4 в чемпионате, место в ЛЧ, статус лучшей команды АПЛ по владению, точности передач и обводкам (во вселенной, где Гвардиола выбрал другую профессию), проигрыш Кубка Лиги лишь по пенальти, финал еврокубка. И все это – в первый сезон на Островах, в котором каждому тренеру невероятно трудно.

Не нужно требовать невозможного. Иногда лучше хорошенько присмотреться к тому, что уже имеешь.

«Челси» – «Айнтрахт» – 1:1 (4:3 по пенальти)

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