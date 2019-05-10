«Челси» в жесточайшем кризисе. Возможно, это крупнейшая структурная депрессия эпохи Романа Абрамовича.

Клуб попал под трансферный бан УЕФА за футбольную педофилию – незаконные трансферы мальчиков, не достигших возраста согласия. Главная звезда и единственный игрок мирового уровня в открытую говорит: «Мне не нравится то болото, в котором мы все вместе ковыряемся, моя мечта – мадридский «Реал». Сам владелец страдает от британских санкций, покупает израильский паспорт и из-за проблем с визой даже не продлевает вип-ложу на «Стэмфорде». Внешне все как будто нормально, но внутри – кошмар за кошмаром.

Одновременно с этим «Челси» достаточно спокойно прошагал весь длинный сезон – без напряжения забрался в четверку в АПЛ и дошел до финала Кубка Лиги. В напряженной ситуации во всем клубе тренер разруливает потенциально взрывоопасную тему с заменой/незаменой Кепы Аррисабалаги с «Сити», гасит в зародыше недовольство внутри коллектива от Гэри Кэйхилла и на красивом вираже влетает в финал Лиги Европы.

Что получает в ответ Маурицио Сарри? Выкрики «***** [Долой] саррибол» на «Стэмфорд Бридж» и ворох новостей, что после скорого увольнения его пригласят в «Рому», «Интер» или «Милан». Очень мило.

Безусловно, у Маурицио были проблемы в Англии. Например, с постоянным доверием слабеющему Маркосу Алонсо, со странной ролью Джорджиньо, с томлением в запасе молодых Лофтус-Чика и Хадсона-Одои или с лоббистским трансфером Игуаина. Но на каждый из этих вопросов он ответил всего за 120 минут матча с «Айнтрахтом». Вместо Алонсо очень полезно вышел Эмерсон, Джорджиньо тискал мяч чаще других, но и сделал два ключевых паса, Лофтус-Чик забил в обеих встречах с «Франкфуртом», а Игуаин из любимчика стал тем, кто дает отдохнуть наевшемуся Жиру. Все логично и правильно.

«Это был мой 24-й матч в Лиге Европы, и 18 из них я выиграл. И меня все равно считают тренером, неподходящим для еврокубков», – цитата Маурицио Сарри (с учетом обновленных данных) максимально точно описывает его закономерную обиду. При том что итальянец приехал в Лондон в статусе несомненно талантливого тренера, который созрел для работы в команде с ресурсами, в нем будто все равно видят старого клерка, случайно оказавшегося на этой должности.

Ни одна живая душа даже не думала о том, чтобы убрать, например, Хосепа Гвардиолу за третье место в «Манчестер Сити». Хотя он такой же мечтатель, которому нужно намного больше времени для отточенности всей системы.

Маурицио Сарри («Челси»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)Getty Images

Отличие Гвардиолы от Сарри в нашем восприятии практически на 100% заключается в том, что Пеп до Англии тренировал Лео Месси, а лучшим игроком Маурицио был Лоренцо Инсинье – при всем уважении, футболист на три головы и на семь сантиметров ниже Месси. А вторыми по уровню в их командах были Хавиньеста у одного и Аллан у другого. Ну, или Мертенс. Или тот же Джорджиньо – какая разница, ведь по большому счету ни один не стоит и ногтя на ногах божественных испанцев.

И с этими игроками Сарри до последнего боролся с могучим «Ювентусом», предвосхитив чемпионскую гонку в Англии. Уже без своего участия, но все с таким же заходом в 90+ очков.

Маурицио Сарри («Челси»)Getty Images

Следующий сезон «Челси» начнет ровно с тем же составом, который мы видели во второй части чемпионата. Только костяк станет сыграннее ровно на год, а тренер найдет подход к тем футболистам, которым нужна мотивация. В конце концов, Маурицио максимально неконфликтен. Это не Антонио Конте, который отправит Давида Луиса в карцер за две улыбки в раздевалке, – у этого итальянца не было споров, заканчивавшихся долгой обидой или ссорой. Словом, идеальный вождь для команды, которой провели трансферную вазэктомию.

Единственное, что сейчас нужно болельщикам «Челси», – это поверить мужчине, который тащит ваш клуб на вершину. Голые факты об этом кричат громче прочей шелухи: топ-4 в чемпионате, место в ЛЧ, статус лучшей команды АПЛ по владению, точности передач и обводкам (во вселенной, где Гвардиола выбрал другую профессию), проигрыш Кубка Лиги лишь по пенальти, финал еврокубка. И все это – в первый сезон на Островах, в котором каждому тренеру невероятно трудно.

Не нужно требовать невозможного. Иногда лучше хорошенько присмотреться к тому, что уже имеешь.

«Челси» – «Айнтрахт» – 1:1 (4:3 по пенальти)

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