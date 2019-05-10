В финале Лиги Европы-2018/19 сыграют лондонские «Арсенал», который в двух матчах обыграл «Валенсию», и «Челси», по пенальти сломивший «Айнтрахт».

В главный матч Лиги чемпионов прошли тоже два английских клуба – «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Это первый случай в истории еврокубков, когда в финальных матчах сыграют четыре команды из одной страны.

Три команды из четырех представляют Лондон.

Финал ЛЕ пройдет 29 мая в Баку. Финал ЛЧ состоится 1 июня в Мадриде.

За 5 предыдущих сезонов 9 из 10 финалов ЛЕ и ЛЧ выиграли испанские команды.

Сарри – крутой. В Англии его увольняли каждую неделю, а он затащил

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