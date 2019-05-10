Франкфуртский «Айнтрахт» выбыл из Лиги Европы, проиграв «Челси» в серии пенальти, но в клубе все равно царит отличное настроение.

После поражения футболисты и тренерский штаб подошли к гостевой трибуне. Фанаты вдохновенно спели команде песню со словами: «Айнтрахт с Майна, потому что мы все любим тебя».

«Айнтрахт» сыграл с лондонцами два раза по 1:1 и уступил в серии пенальти.

В финале, который пройдет 29 мая в Баку, «Челси» сыграет с «Арсеналом».

Голы и решающий промах из матча «Челси» с «Айнтрахтом» – «синие» шагнули в финал Лиги Европы

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