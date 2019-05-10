Журналистка одного из испанских телеканалов пострадала на тренировке перед ответным матчем полуфинала Лиги Европы «Валенсия» – «Арсенал».

Женщина делала прямое включение прямо с поля, когда в ее голову попал мяч, от чего леди выпала из кадра.

«Арсенал» выиграл выездной матч со счетом 4:2 (по сумме 7:3) и вышел в финал. В прошлом сезоне «канониры» вылетели из Лиги Европы на стадии 1/2 финала, уступив «Атлетико».

29 мая в Баку «канониры» разыграют второй по значимости клубный трофей Европы с «Челси».

Хет-трик Обамеянга и гол Ляказетта – «Арсенал» уничтожил «Валенсию» и едет в Баку

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