Вратарь «Арсенала» Петр Чех прокомментировал тот факт, что в последнем матче в карьере ему придется сыграть в финале Лиги Европы против своего бывшего клуба – «Челси».

«Это судьба», – написал Чех в твиттере в подписи к афише матча.

Чех стал игроком «Челси» в 2004 году. В 2015-м чешский голкипер перешел в «Арсенал».

Чех – четырехкратный победитель АПЛ, пятикратный обладатель Кубка Англии, трехкратный обладатель Кубка английской Лиги, победитель Лиги чемпионов сезона-2011/12 и Лиги Европы-2012/13.

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