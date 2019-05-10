Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о недовольстве фанатов, которые пожаловались на дороговизну билетов и проживания в городах, где состоятся финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы – Мадриде и Баку.

«Очевидно, что в Мадриде все очень дорого. Но Мадрид, в отличие от Баку, хотя бы не находится в другой части света. Финал Лиги Европы в Баку – это достаточно забавно. Не знаю, что ели на завтрак люди, которые принимали решение провести финал там.

В прошлом году мы играли финал Лиги чемпионов в Киеве. Киев – замечательный город, но крайне маловероятно, что российская команда или команда из этой части света выйдет в финал. И когда мы выходим в финал, Киеву [внезапно] нужно готовиться к этому.

И Мадриду тоже нужно готовиться, потому что в город приедет множество английских фанатов, тысячи фанатов. Если в финал прошел бы «Аякс», то болельщиков было бы еще больше. Но Баку... Я понятия не имею, как туда добираться, есть ли в Баку постоянные рейсы. Решения о проведении финалов должны быть куда более разумными и обоснованными. Это безответственно. Я не знаю, как они принимают такие решения.

Возможно, в городах, где проводятся финалы, нужно как-то договариваться о снижении цен или замораживать цены. Я слышал, что номер, который обычно стоит 100 фунтов, сейчас сдают за 2700. Это сумасшествие», – заявил Клопп.

Финал Лиги Европы пройдет 29 мая в Баку, финал Лиги чемпионов – 1 июня в Мадриде.

В финале ЛЕ сойдутся «Арсенал» и «Челси», в финале ЛЧ – «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Моуринью: «За 3,5 года в «Ливерпуле» Клопп ничего не выиграл, но в него по-прежнему верят»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android