«Арсенал» и «Челси» получили по 6 тысяч билетов на финальный матч Лиги Европы, который пройдет в Баку.

В Англии остались недовольны решением УЕФА: Бакинский Олимпийский стадион вмещает 68700 зрителей, однако болельщики двух команд, которые вышли в финал, смогут занять всего 12000 мест.

«Тысячи фанатов поддерживали команду на протяжении долгих лет, в том числе на пути к финалу. И они не смогут посетить матч», – говорится в заявлении на официальном сайте «Арсенала».

Финал Лиги Европы пройдет 29 мая. В полуфинале «Арсенал» выбил «Валенсию», а «Челси» был сильнее «Айнтрахта».

В финале Лиги чемпионов также сойдутся две команды из Англии («Ливерпуль» и «Тоттенхэм»), получившие по 16613 билетов на игру.

Клопп: «Финал Лиги Европы в Баку – безответственный выбор. Никто не знает, как туда добраться»

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