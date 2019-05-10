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«Арсенал» и «Челси» получили по 6 тысяч билетов на финал ЛЕ при вместимости 68700 зрителей
«Фанаты долгие годы поддерживали команду, а теперь не попадут на матч».
«Арсенал» и «Челси» получили по 6 тысяч билетов на финальный матч Лиги Европы, который пройдет в Баку.
В Англии остались недовольны решением УЕФА: Бакинский Олимпийский стадион вмещает 68700 зрителей, однако болельщики двух команд, которые вышли в финал, смогут занять всего 12000 мест.
«Тысячи фанатов поддерживали команду на протяжении долгих лет, в том числе на пути к финалу. И они не смогут посетить матч», – говорится в заявлении на официальном сайте «Арсенала».
- Финал Лиги Европы пройдет 29 мая. В полуфинале «Арсенал» выбил «Валенсию», а «Челси» был сильнее «Айнтрахта».
- В финале Лиги чемпионов также сойдутся две команды из Англии («Ливерпуль» и «Тоттенхэм»), получившие по 16613 билетов на игру.
Клопп: «Финал Лиги Европы в Баку – безответственный выбор. Никто не знает, как туда добраться»
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