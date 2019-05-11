Армянский полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян все же сыграет в финальном матче Лиги Европы против «Челси», который пройдет в Баку.

«В Азербайджане прошло много крупных спортивных мероприятий, в которых участвовали армянские спортсмены. Спорт вне политики», – сообщила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Почему Мхитаряна могли не пустить в Азербайджан?

Всему виной Нагорно-карабахский конфликт. В сентябре 1991 года Нагорно-Карабахская автономная область, которую населяют армяне, объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР, не признавшей это решение. В 1992 году вспыхнул вооруженный конфликт, продолжавшийся два года. Во время Карабахской войны с обеих сторон погибло порядка 20 тысяч человек.

Карабахская войнаGetty Images

В 1994 году удалось достичь перемирия, с того времени ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией. Пока безуспешно.

Любому человеку, который приезжал без разрешения МИД Азербайджана в Карабах, нельзя посещать Баку.

Что с конфликтом делает УЕФА?

И клубы, и сборные Армении и Азербайджана разводят при жеребьевке. Не зря. Последний матч команд из этих стран состоялся в Москве на Кубке Содружества – встречались «Нефтчи» и «Пюник».

«Еще до матча произошла массовая драка в гостинице «Космос». Дрались футболисты, тренеры, массажисты, физиотерапевты. Все! ОМОН приезжал!» – вспомнил судья того матча Юрий Баскаков. Жарко было и на самой игре: две красные карточки и массовые задержания на трибунах.

Спустя год те же команды должны были сыграть полуфинал на том же турнире, но «Пюник» отказался – «Нефтчи» автоматом вышел в финал.

А что делал Мхитарян в Карабахе?

Генрих, на тот момент еще футболист «Шахтера», несколько раз посещал столицу республики Степанакерт с 2009 по 2012 год, устраивая благотворительные акции. Местные жители ежегодно получали от Мхитаряна холодильники, стиральные машины, телевизоры. Так в 2012 году 21 семье воинов-освободителей Нагорного Карабаха Мхитарян подарил дорогую бытовую технику.

МхитарянGetty Images

И, хотя Мхитарян не допускал каких-то негативных высказываний в адрес Азербайджана, въезд в страну ему был ожидаемо закрыт.

У него уже были проблемы?

Да. У Мхитаряна уже есть личная история взаимоотношений с Азербайджаном. В 2015 году, еще играя до дортмундскую «Боруссию», полузащитник пропустил матч с «Габалой» из-за соображений безопасности. Руководство азербайджанцев открытым текстом пригрозило Генриху арестом, если тот пересечет границу страны.

Есть кейс и этого сезона. Футболист пропустил гостевой матч группового этапа Лиги Европы против «Карабаха» – причину уже легко назовете сами. Но перед финалом УЕФА уверенно заявил, что у Генриха не будет проблем с пребыванием в стране – все необходимые меры безопасности будут приняты.

Кто помог Мхитаряну с визой?

Главную роль сыграл УЕФА. Когда в апреле стало понятно, что вероятность участия «Арсенала» в бакинском финале ЛЕ велика, УЕФА взялся помочь армянскому игроку попасть в Азербайджан.

«Для УЕФА стандартная процедура – отправлять письма поддержки ассоциациям, клубам или посольствам с целью получения виз для игроков и предоставления им возможности участвовать в матчах УЕФА», – сказал тогда представитель УЕФА ESPN.

Финал Лиги Европы «Челси» – «Арсенал» пройдет в Баку 29 мая.

Клопп: «Финал Лиги Европы в Баку – безответственный выбор. Никто не знает, как туда добраться»

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