Сколько билетов получили «Арсенал» и «Челси»

Финал Лиги Европы пройдет в Баку через 2,5 недели, но уже появился на страницах мировых медиа в отрицательном свете. Болельщикам «Челси» и «Арсенала» выделили смехотворную квоту на билеты, а Генрих Мхитарян мог остаться дома из-за политических разногласий Азербайджана и Армении.

Бакинский олимпийский стадион вмещает почти 70 тысяч зрителей, но реализованы будут 64 тысячи билетов. Фанатам команд-финалистов УЕФА предоставил всего по шесть тысяч билетов: вместе взятые, англичане получат меньше, чем спонсоры (14 500 билетов) и нейтральные зрители (37 500).

Что говорят в клубах

В «Арсенале» пришли в ярость. «Мы ведем активные дискуссии с УЕФА, чтобы получить больше билетов для наших болельщиков. Это разочаровывающее распределение билетов создает для нас дополнительные трудности. Мы гордимся тем, что у нас около 45 тысяч владельцев абонементов и более 180 тысяч официальных членов клуба.

Но нам выделили всего шесть тысяч билетов на финал, и тысячи болельщиков, которые поддерживали команду в течение многих лет, включая путь к финалу Лиги Европы, не попадут на матч», – говорится в официальном заявлении «Арсенала».

«Арсенал» в Лиге ЕвропыGetty Images

«Челси» протестовать не стал, смиренно опубликовав на сайте информацию о процедуре продажи билетов. На финал попадут не все: впереди – владельцы абонементов, имеющие бонусы в клубной программе лояльности.

УЕФА уже отказал «Арсеналу», и все останется как есть. «Предлагать больше билетов болельщикам команд-финалистов не является ответственным ходом, так как нет какой-либо гарантии, что они организуют для фанатов подходящий трансфер до Баку», – процитировал заявление Daily Mail. Зачем проводить еврокубковые финалы в труднодоступных для европейцев местах – большой вопрос, хотя ответ лежит на поверхности: ради популяризации футбола.

Суперкубок-2018 прошел на 15-тысячнике

У УЕФА уже были странные решения по поводу билетов для финалистов и проведения крупных матчей в целом. В прошлом году «Реал» и «Атлетико» рубились за Суперкубок на 15-тысячнике в Таллине – тогда испанским фанам выделили по полторы тысячи билетов, и по процентовке это как раз в районе бакинского финала. До Эстонии болельщики тоже добирались с большим трудом – задействовали пересадки и автомобильный транзит.

В финале Лиги Европы 2017 года все выглядело лучше – из 48 тысяч билетов на «Френдс Арену» в Стокгольме фанаты «Манчестер Юнайтед» и «Аякса» получили примерно по десять тысяч билетов. Но потом УЕФА решил развивать футбол в нефутбольных странах, и Лига Европы с Суперкубком, на их взгляд, – отличное поле для экспериментов. Лигу чемпионов пока не трогают – «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» получили по 16613 билетов при 68-тысячной вместимости «Ванда Метрополитано».

Финал Лиги Европы состоится 29 мая.

«Арсенал» и «Челси» выбили «Валенсию» и «Айнтрахт» соответственно.

Мхитарян все-таки приедет на финал Лиги Европы. В чем была проблема и кто помог Генриху

Качай приложение Eurosport для iOS или Android