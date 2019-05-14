Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев высказался о позиции главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который раскритиковал решение УЕФА провести финал Лиги Европы в Баку.

«Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп – абсолютный профессионал и выдающийся специалист. Это действительно так. Но его высказывания про выбор Баку меня покоробили. «Что они там ели на завтрак, когда выбирали Баку для проведения финального матча?» – спросил он. И теперь уже я хочу уточнить у герра Клоппа. Что он ел на завтрак, когда позволил себе подобные хамские высказывания в адрес моей страны?

Просто хочу напомнить немцу Клоппу, что в основе идеологии национал-социализма как раз лежало разделение народов на арийцев и второсортных, подлежащих уничтожению. Всех этих славян, евреев, цыган. Нет, конечно, он не выступает с подобными дикими заявлениями. Но попахивает очень сильным элементарным пренебрежением к другой стране и к другому народу!

Юрген КлоппGetty Images

Теперь о заявлении британского МИДа. Великобритания внесла особый вклад в культуру и развитие цивилизации. Своим языком, своей историей, своей литературой, музыкой, наукой. И мое уважение к этой стране безмерно. Но выступать с заявлением, что туристы должны опасаться ночных нападений в Баку, как-то слишком некорректно. Покажите мне бары и рестораны, рядом с которыми в последние годы грабили иностранцев. Хотя бы несколько? Или нужно доказывать, что Баку гораздо более безопасный город, чем Лондон, в некоторые районы которого действительно лучше не заходить по ночам?

На сегодняшний день Баку – один из самых безопасных городов в странах СНГ. Мы провели за последние годы столько международных мероприятий, которые транслировались на весь мир. И я не слышал про инциденты с иностранцами где бы то ни было. Скорее наоборот. Нужно будет опасаться буйства английских фанатов, некоторых из которых уже не пускают в континентальную Европу. Нехорошо, джентльмены. Не совсем честно. Я не квасной патриот и не националист. Но когда демонстративно и неправедно обижают мою страну и мой народ – просто не могу молчать», – написал Абдуллаев на своей страничке в фейсбуке.

Финал Лиги Европы пройдет 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе.

В матче сойдутся две английские команды – «Арсенал» и «Челси».

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