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The Times: Мхитарян не поедет в Баку из соображений безопасности
Кажется, Юрген Клопп был прав: провести финал еврокубка в Азербайджане было не самой хорошей идеей.
Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не сыграет в финальном матче Лиги Европы в Баку.
Как сообщает The Times, Мхитарян останется в Лондоне из соображений безопасности.
- В финальной игре ЛЕ «Арсенал» встретится с «Челси», матч пройдет 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе.
- Армения и Азербайджан конфликтуют из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
Клопп: «Финал Лиги Европы в Баку – безответственный выбор. Никто не знает, как туда добраться»
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