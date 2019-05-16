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The Times: Мхитарян не поедет в Баку из соображений безопасности

The Times: Мхитарян не поедет в Баку из соображений безопасности
Eurosport

5 ч. назад

Кажется, Юрген Клопп был прав: провести финал еврокубка в Азербайджане было не самой хорошей идеей.

Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не сыграет в финальном матче Лиги Европы в Баку.

Как сообщает The Times, Мхитарян останется в Лондоне из соображений безопасности.

  • В финальной игре ЛЕ «Арсенал» встретится с «Челси», матч пройдет 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе.
  • Армения и Азербайджан конфликтуют из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

Клопп: «Финал Лиги Европы в Баку – безответственный выбор. Никто не знает, как туда добраться»

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