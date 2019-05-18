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Футбольный чиновник из Азербайджана: «Мхитаряну гарантирована безопасность на финале ЛЕ»
Но пока «Арсенал» намерен оставить игрока в Лондоне.
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) обещает армянскому полузащитнику «Арсенала» Генриху Мхитаряну безопасность во время финала Лиги Европы в Баку.
«Наши правительственные органы предоставили УЕФА гарантии, что проблем с обеспечением безопасности не будет. Запрос от УЕФА относительно этого мы получили еще до выхода «Арсенала» в финал. Власти обеспечили все необходимые меры для поездки Мхитаряна в Баку, и ему гарантирована безопасность», – цитирует The Telegraph генерального секретаря АФФА Эльхана Мамедова.
- Ранее из-за политических проблем между странами 30-летний Мхитарян не сыграл в групповом этапе ЛЕ с «Карабахом», а в 2015-м году не приехал на матч против «Габалы».
- Финал «Челси» – «Арсенал» пройдет 29 мая.
Мхитарян все-таки приедет на финал Лиги Европы. В чем была проблема и кто помог Генриху
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