Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) обещает армянскому полузащитнику «Арсенала» Генриху Мхитаряну безопасность во время финала Лиги Европы в Баку.

«Наши правительственные органы предоставили УЕФА гарантии, что проблем с обеспечением безопасности не будет. Запрос от УЕФА относительно этого мы получили еще до выхода «Арсенала» в финал. Власти обеспечили все необходимые меры для поездки Мхитаряна в Баку, и ему гарантирована безопасность», – цитирует The Telegraph генерального секретаря АФФА Эльхана Мамедова.

Ранее из-за политических проблем между странами 30-летний Мхитарян не сыграл в групповом этапе ЛЕ с «Карабахом», а в 2015-м году не приехал на матч против «Габалы».

Финал «Челси» – «Арсенал» пройдет 29 мая.

Мхитарян все-таки приедет на финал Лиги Европы. В чем была проблема и кто помог Генриху

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