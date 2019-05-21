Студенческая команда из Уэльса пробилась в Лигу Европы
Простые парни сыграли круче профессиональных фуболистов.
По итогам чемпионата Уэльса в предварительном квалификационном раунде Лиги Европы сыграет студенческая команда.
За «Кардифф Метрополитан» выступают студенты университета Кардиффа, специализирующиеся на спортивной психологии, тренерской деятельности, анализу производительности спортсменов и других аналогичных специальностях.
В финале плей-офф за последнюю путевку в еврокубки они обыграли «Бала Таун». Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1, сильнейшего выявили в серии пенальти.
- Титул чемпиона Уэльса защитил «Нью-Сейнтс».
- Всего в лиге участвует 12 команд.
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