Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян пропустит финальный матч Лиги Европы против «Челси», который состоится в Баку.

Об этом сообщается на официальном сайте «Арсенала». «Мы тщательно изучили все варианты участия Мики в матче, но после обсуждения этого вопроса с его семьей пришли к выводу, что он не поедет в Баку.

Мы направили письмо в УЕФА, выразив глубокую обеспокоенность касательно данной ситуации. Мики был ключевым игроком нашей команды на пути к финалу, так что для нас его отсутствие станет большой потерей.

Очень грустно, что игрок пропустит финал еврокубка из-за подобных обстоятельств. В карьере футболиста такое случается очень редко. Мики продолжит тренироваться с командой, пока мы не вылетим в Баку», – говорится в сообщении «канониров».

Мхитарян не сможет посетить Баку из-за конфликта между Арменией и Азербайджаном о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

В 2017 году Мхитарян выиграл Лигу Европы в составе «Манчестер Юнайтед». В финальном матче против «Аякса» (2:0) Генрих забил один из мячей.

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