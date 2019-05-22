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Футболисты «Арсенала» аплодисментами встретили решение Мхитаряна не ехать в Баку

Футболисты «Арсенала» аплодисментами встретили решение Мхитаряна не ехать в Баку
Eurosport

1 час назад

Настоящая поддержка команды.

Футболисты «Арсенала» поддержали полузащитника Генриха Мхитаряна, который принял решение не ехать с командой в Азербайджан на финал Лиги Европы против «Челси».

Когда армянский футболист объявил о решении на тренировке, «канониры» встретили его слова аплодисментами.

  • Мхитарян не сможет посетить Баку из-за конфликта между Арменией и Азербайджаном о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
  • В 2017 году Мхитарян выиграл Лигу Европы в составе «Манчестер Юнайтед». В финальном матче против «Аякса» (2:0) Генрих забил один из мячей.

«Арсенал» подтвердил, что Мхитарян пропустит финал ЛЕ

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