Фанаты лондонского «Арсенала» раскритиковали светскую львицу Ким Кардашьян из-за того, что она никак не высказалась по поводу отказа Генриха Мхитаряна сыграть в финале Лиги Европы в Баку.

По мнению английских болельщиков, Кардашьян могла использовать свое огромное влияние и распространить информацию о том, что Мхитарян пропустит решающий матч сезона по политическим причинам.

Фанаты обратили внимание на твит Ким, датированный 24 апреля, где говорится следующее: «Прошел год с тех пор, как мои двоюродные сестры, Хлоя, Канье, Норт и я посетили Армению и узнали многое об истории нашей семьи».

Один из болельщиков ответил на твит Кардашьян следующим месседжем: «Вы в курсе, что ваш армянский брат Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы из-за давнего военного конфликта между Арменией и Азербайджаном? Никто не говорит об этом».

Другой фанат высказался о поведении Ким еще жестче: «Когда это всем удобно, пишутся твиты об Армении. Когда Мхитарян объявил, что не сыграет в финале ЛЕ, мы наблюдаем молчание. Вы – позор своей страны».

Финал Лиги Европы между «Арсеналом» и «Челси» пройдет 29 мая в Баку.

В матче второго тура АПЛ-2018/19 между «Арсеналом» и «Челси» Мхитарян забил гол и отдал голевую передачу.

Футболисты «Арсенала» аплодисментами встретили решение Мхитаряна не ехать в Баку

Качай приложение Eurosport для iOS или Android