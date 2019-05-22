Известный комментатор и блогер Василий Уткин отказался ехать на финал Лиги Европы после того, как стало известно, что в матче не сыграет футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян.

«Я глубоко разочарован ситуацией с Генрихом Мхитаряном. Сдал билеты на самолет, билет на матч сохраню на память о случае скотства пополам с идиотизмом, сдобренными жадностью», – написал Уткин в твиттере.

Матч между «Челси» и «Арсеналом» состоится 29 мая в Баку.

Мхитарян принял решение не посещать Баку из-за напряженных политических отношений между Арменией и Азербайджаном.

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