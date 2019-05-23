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The Times: «Арсенал» и «Челси» вернут почти 6 тысяч билетов на финал Лиги Европы
Фанатам не по душе лететь в Баку.
Английские финалисты Лиги Европы «Арсенал» и «Челси» вернут часть квоты на билеты из-за низкого спроса.
В общей сложности в свободную продажу поступят еще 6000 билетов, поскольку «канониры» и «синие» продали только 3500 и 2000 билетов соответственно.
Причинами, по которой фанаты отказываются от поддержки команды, считаются высокая стоимость и ограниченная доступность авиарейсов, длительное время перелета, проблемы с визами и позднее начала матча, сообщает The Times.
- На сегодняшний день в Баку продано 23 тысячи билетов.
- Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая.
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