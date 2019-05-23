Английские финалисты Лиги Европы «Арсенал» и «Челси» вернут часть квоты на билеты из-за низкого спроса.

В общей сложности в свободную продажу поступят еще 6000 билетов, поскольку «канониры» и «синие» продали только 3500 и 2000 билетов соответственно.

Причинами, по которой фанаты отказываются от поддержки команды, считаются высокая стоимость и ограниченная доступность авиарейсов, длительное время перелета, проблемы с визами и позднее начала матча, сообщает The Times.

На сегодняшний день в Баку продано 23 тысячи билетов.

Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая.

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