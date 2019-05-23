Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало решение полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна отказаться от участия в финале Лиги Европы в Баку.

«Мы неоднократно отмечали, что Азербайджан не отождествляет спорт и политику. Азербайджан не впервые принимает престижные спортивные соревнования, в которых принимали участие в том числе и спортсмены армянского происхождения.

К сожалению, этот шаг еще раз наглядно продемонстрировал, что Армения не намерена готовить свой народ к миру, как это было отмечено в заявлениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Армения использует игрока «Арсенала» армянского происхождения в своих провокационных целях. Немыслимо и смешно, что моноэтническая Армения, проводящая этнические чистки на оккупированных азербайджанских территориях, обвиняет Азербайджан в расизме.

Сосуществование различных религий и этнических групп в атмосфере мира и толерантности в Азербайджане хорошо известно всему миру», – цитирует пресс-секретаря МИД Азербайджана Лейлу Абдуллаеву «Sputnik Азербайджан».

Финал Лиги Европы между «Арсеналом» и «Челси» пройдет в Баку 29 мая.

Мхитарян не поедет в Баку из-за конфликта между Арменией и Азербайджаном о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

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