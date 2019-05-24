Фанаты «Арсенала» создали петицию о переносе финала Лиги Европы из Баку в Лондон. Их не устраивает логистика и позиция УЕФА по Генриху Мхитаряну, который пропустит матч, опасаясь за собственную безопасность.

«В дополнение к многочисленным и беспрецедентным логистическим проблемам, которые не позволят большинству болельщиков «Арсенала» и «Челси» посетить финал Лиги Европы, решение УЕФА провести матч в Баку (Азербайджан) вынудило футболиста «Арсенала» Генриха Мхитаряна отказаться от поездки из-за страха, что ему могут нанести телесные повреждения. Этот страх обусловлен многовековым конфликтом между Арменией и Азербайджаном.

Подобным решением УЕФА отдает предпочтение прибыли перед чистотой спорта, красивой игрой и безопасностью футболистов. Эта петиция призывает УЕФА признать гнусность своего решения и организовать перенос финала из Баку на «Уэмбли» в Лондоне. Подписанты петиции солидарны с фанатами «Арсенала» и «Челси», Мхитаряна и самой игры в футбол», – говорится в тексте петиции на сайте Change.org.

Петицию уже подписали более 10 тысяч пользователей.

«Арсенал» поприветствовал решение 30-летнего Мхитаряна не лететь в Баку.

Финал Лиги Европы состоится 29 мая.

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