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The Guardian: Канте повредил колено и может пропустить финал Лиги Европы
Четвертый травмированный в «Челси».
Французский полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может пропустить финал Лиги Европы.
По информации The Guardian, в субботу, 25 мая, 28-летний футболист получил на тренировке травму колена и покинул занятие, ощущая дискомфорт. Медперсонал «Челси» провел обследование, и первоначальные выводы нельзя назвать многообещающими. Сроки восстановления не называются. Скорее всего, Канте не выйдет на поле в ближайшем матче.
- Финал Лиги Европы против «Арсенала» точно пропустят Антонио Рюдигер, Каллум Хадсон-Одои и Рубен Лофтус-Чик.
- Игра состоится в Баку (Азербайджан) 29 мая.
The Times: «Арсенал» и «Челси» вернут почти 6 тысяч билетов на финал Лиги Европы
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