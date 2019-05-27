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УЕФА запретил «Арсеналу» акцию в поддержку Мхитаряна на финале ЛЕ
Решили не акцентировать внимание на проблеме.
Футболисты «Арсенала» не смогут провести акцию в поддержку Генриха Мхитаряна во время финала Лиги Европы.
По информации Daily Mail, команда планировала поддержать армянского футболиста, который решил не ехать в Баку по соображениям безопасности. Игроки хотели выйти на разминку в футболках с фамилией Мхитаряна на спине.
В УЕФА заявили, что подобные действия запрещены правилами. Игровые комплекты и другие футболки (для разминки, а также для потенциальных победителей матча) необходимо утверждать заранее.
- 30-летний Мхитарян самостоятельно принял решение не ехать в Азербайджан на финал, хотя спортивные власти страны гарантировали ему полную безопасность.
- Финал состоится 29 мая, «Арсенал» сыграет с «Челси».
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