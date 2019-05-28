Инсайды об уходе Маурицио Сарри в «Ювентус» после финала Лиги Европы сделали лето «Челси» максимально непредсказуемым. В феврале ФИФА наложила на клуб трансферный бан из-за нарушения правил регистрации молодых футболистов. Ситуация выглядит катастрофой: «синие» не усилятся в два ближайших трансферных окна, если уйдет Сарри, из «Дерби» экстренно выдернут неопытного Лэмпарда.

На самом деле все не так плохо. Возможный уход Маурицио – не реакция на то, что «Челси» останется без новичков перед следующим сезоном, потому что клуб почти наверняка получит отсрочку. Даже если бан все-таки оставят в силе, «Челси» проживет и после финала Лиги Европы.

«Челси» идет по тому же пути, что и «Барселона» в 2014-м

ФИФА обвинила лондонцев в незаконном использовании молодых игроков. Согласно правилам, европейским клубам нельзя оформлять переходы тинейджеров из стран за пределами Европейской экономической зоны. Именно из-за этого Винисиус, о котором «Реал» мечтал несколько лет, переехал в Мадрид лишь прошлым летом, когда ему исполнилось 18. Единственный обходной вариант для трансфера в европейский клуб – иммиграция семьи или другие нефутбольные причины. В «Челси» наплевали на запрет и переманивали юниоров до совершеннолетия.

Главным доказательством вины лондонцев стал переход Бертрана Траоре, даты которого варьируются от 2010-го до 2013-го. Уроженец Буркина-Фасо дебютировал за «Челси» в товарищеском матче, когда ему было лишь 15, при этом легально ему нельзя было выступать в европейском клубе до 18. В 2014-м Моуринью взял паренька в предсезонное турне – клуб сделал вид, что завершил сделку именно тогда, а не три года назад. Позже выяснилось, что «Челси» давно пристроил Траоре в частную школу и выписал бонус в несколько тысяч фунтов матери игрока. Это второе нарушение правил ФИФА – с 2017 года нельзя использовать выплаты третьим лицам (агентам или представителям) для осуществления сделок.

За Траоре всплыли другие сделки: следователи ФИФА наскребли 29 случаев с молодыми футболистами, которых «Челси» подобрал не по правилам. Это еще не максимальное число – в 2014-м «Барселону» обвинили в хитрости с 31 юниором, а у «Реала», с которого сняли обвинения, набралось 70 странных случаев с подростками из экзотических стран.

Первая апелляция провалилась, но это не проблема

«Челси» использовал стандартный алгоритм разбирательства: подал апелляцию в ФИФА в надежде хотя бы на отсрочку, но организация не отменила бан на время пересмотра. «Клуб потрясен решением комитета ФИФА не откладывать дисквалификацию на время слушания», – в заявлении «Челси» почти открыто обвинил чиновников в предвзятом отношении и потребовал письменных объяснений.

ФИФА уже нет смысла оправдываться перед «синими» – комитет оперативно отклонил апелляцию и оставил бан в силе. Но у «Челси» осталась еще одна почти беспроигрышная возможность – обращение в Спортивный арбитражный суд, независимую инстанцию, у которой есть право отсрочить и снять наказание по своему усмотрению независимо от решений ФИФА. Именно CAS помог и «Барселоне», и «Реалу».

Бан каталонского клуба в 2014-м оставили в силе, но между решениями апелляционных комитетов ФИФА и CAS прошло больше полугода (с апреля до 30 декабря), и все это время дисквалификация был заморожена по решению швейцарской комиссии. «Барселона» воспользовалась моментом: за одно лето в команду пришли Суарес, Ракитич, Тер Штеген, Браво, Вермален и Матьё. После закупки сохранение бана не стало для «Барсы» ударом – она уже была готова к сезону без новичков.

Ничто не мешает «Челси» провернуть тот же трюк и отменить весь смысл наказания ФИФА – к середине следующего сезона, когда CAS рассмотрит апелляцию, лондонцы завершат давно назревшую перестройку.

Уход Сарри в «Ювентус» все равно логичен

Возникает вопрос: зачем Сарри уходить из «Челси» после дебютного сезона, в котором он только начал трансформацию команды? С одной стороны, если итальянец примет бид «Ювентуса», он испортит репутацию и покажет себя ненадежным человеком. Урон имиджу очевиден: при нуле трофеев на родине Маурицио получил шанс всей жизни, но использовал доверие боссов «Челси» и кинул их через год ради более спокойной жизни.

Маурицио СарриGetty Images

С другой, критика Сарри лишается смысла, если представить ситуацию, в которой он оказался. Крупные трансферы «Челси» давно проваливаются (Бакайоко, Мората, Дринкуотер, Дзаппакоста), а из-за угрозы бана клуб закупится в экстремальном режиме. Неизвестности добавляет неразбериха с Азаром: Эден давно мечтает о «Реале» и точно уйдет, если «Челси» купит новую звезду. Но в последние годы именно бельгиец тащил команду и игрой, и статусом. Неизвестно, как клуб справится в первый сезон без Азара и заменит ли его с первой попытки без права на ошибку.

«Ювентус» для Сарри – не просто родная обстановка, но и стабильность. У клуба сформировалась надежная концепция: в Турине оживляют списанных футболистов, но не экономят и не забывают о молодежи. Руководство продумывает последствия любого решения – трудно представить, что туринцев поймают на нарушении, как «Челси». Жизнь в клубе Абрамовича – ежедневный саспенс, который наверняка надоел эксцентрику Сарри за год в Лондоне. Если он останется в «Челси» и снова застрянет на стадии борьбы за четверку, через год европейские топ-клубы вряд ли вспомнят о тактическом гике.

На самом деле ни возможный уход Сарри, ни трансферная неизвестность не обрекают «синих» на провал в следующем сезоне. Место Маурицио без потерь займет Лэмпард: Фрэнк набирался опыта у Моуринью на пике и знает каждую мелочь об устройстве и традициях клуба. «Если он уйдет в ближайшем будущем, я просто надеюсь, что у него все получится, – сказал про молодого коуча владелец «Дерби» Мэл Моррис. – Мы не затаим на него никакой обиды. Если ему поступит предложение от «Челси», он точно не сможет отказаться».

Фрэнк ЛэмпардGetty Images

Камбэк Лэмпарда – имиджевый ход на уровне возвращения Сульшера в «МЮ». Он способен взбодрить команду, как камео Ди Маттео в сезоне-2011/12. Если этого не произойдет, плохие результаты не воспримут провалом: болельщики «синих» обожают Фрэнка и будут благодарны за его возвращение независимо от итогов. Для боссов «Челси» это тоже выгодный ход: Лэмпард точно не задавит их требованиями и не вступит в конфликт, как звездные коучи до него. Даже если CAS не отложит бан «синих» на время рассмотрения дисквалификации, Фрэнк не впадет в истерику и соберет команду из оставшихся игроков.

Возможно, он сделает то, что не удалось предшественникам: разовьет молодежь, которой в современном «Челси» никогда не уделяли внимания. Сарри превратил Кристенсена в запасного и затормозил развитие Лофтус-Чика и Хадсона-Одои. Лэмпард точно более тщательно и участливо отнесется к воспитанникам: он сам перешел в «Челси» в 22 года и представляет, как тяжело выйти на первый план в топ-клубе.

И смена тренера, и запрет на трансферы станут для «синих» не катастрофой, а спасением. Сарри пока не убедил, что именно он превратит «Челси» в современный топ-клуб с четкой селекцией и умной тактикой. Игроки часто не понимали его требований, а в финале Кубка лиги Кепа открыто проигнорировал замену тренера и остался на поле. Если итальянца сменит Лэмпард, такая ситуация точно не повторится: авторитет Фрэнка в клубе очевиден для всех в «Челси».

Бан ФИФА либо мотивирует руководство и заставит потратиться на лидеров уже этим летом (если CAS отложит наказание), либо напомнит о нескольких десятках талантливых игроков, которых предыдущие тренеры распустили по арендам или усадили в запас. Возможно, в следующем сезоне трудности не ослабят «Челси», а сделают сильнее.

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