Полиция Баку остановила фанатов «Арсенала» в футболках Мхитаряна

Полиция Баку остановила двух фанатов лондонского «Арсенала», которые разгуливали по столице Азербайджана в футболках армянского полузащитника Генриха Мхитаряна.

Видео инцидента опубликовал в твиттере один из фан-аккаунтов «Арсенала». Посмотрев ролик, можно увидеть, что полицейские не стали задерживать болельщиков (еще бы), но обратили внимание на их джерси и провели с ними профилактическую беседу.

Завтра, 29 мая, в Баку состоится финальный матч Лиги Европы, в котором сыграют «Челси» и «Арсенал».

Мхитарян не примет участия в игре – Генрих не поехал в Баку из-за напряженных политических отношений между Арменией и Азербайджаном.

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