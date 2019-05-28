Eurosport
«Челси» – «Арсенал»: перед финалом Лиги Европы
Маурицио Сарри может стать самым старым обладателем кубка.
АПЛ уничтожила все другие турниры и покорила еврокубки. Сразу четыре английских клуба пробились в финалы ЛЕ и ЛЧ, а «Арсенал» и «Челси» первыми разыграют еврочашку. И интриг у этого матча предостаточно.
Во-первых, получит ли «Арсенал» путевку в ЛЧ? В чемпионате «канониры» второй год подряд остались вне четверки, поэтому вернуться в главный турнир лондонцы могут исключительно через ЛЕ. В прошлом сезоне не получилось.
Во-вторых, прервется ли магия Эмери? В «Севилье» король ЛЕ брал турнир трижды – с 2013-го по 2016-й. В финале этого турнира Унаи еще не проигрывал, но соперник внушительный.
В-третьих, что будет с Сарри? Фанаты освистывают и критикуют итальянца, хотя он финишировал первым после киборогов из «Сити» и «Ливерпуля», а еще дошел до финалов Кубка Лиги и ЛЕ. Неплохо для первого сезона. Еврокубок может успокоить фанатов и дать Маурицио больше времени на апгрейд саррибола.
Маурицио Сарри («Челси»)Getty Images
Путь к финалу
«Челси»
- ПАОК – 1:0, 4:0
- «Види» – 1:0, 2:2
- БАТЭ – 3:1, 1:0
- «Мальмё» – 2:1, 3:0
- «Динамо» Киев – 3:0, 5:0
- «Славия» – 1:0, 4:3
- «Айнтрахт» – 1:1, 1:1 (по пенальти – 4:3)
«Арсенал»
- «Ворскла» – 4:2, 3:0
- «Карабах» – 3:0, 1:0
- «Спортинг» – 1:0, 0:0
- БАТЭ – 0:1, 3:0
- «Ренн» – 1:3, 3:0
- «Наполи» – 2:0, 1:0
- «Валенсия» – 3:1, 4:2
Кто посмотрит матч по ТВ
У «Челси» большие проблемы с составом. Травмирован Рюдигер, под вопросом Кэйхилл, хотя у Гари и так две минуты на поле в 2019-м. Альтернатив в центре обороны у Сарри нет.
Еще беда в середине поля. «У нас проблемы с полузащитниками: их трое на три позиции», – сокрушался Маурицио. Но есть и хорошие новости: Standard сообщил, что повреждение Канте оказалось не таким суровым, и есть вероятность, что француз все же сыграет.
А еще не будет травмированных Лофтус-Чика, Хадсон-Одои и Ампаду. Зато не подтвердилась новость о повреждении Педро – испанец готов.
У «Арсенала» тоже солидный лазарет: Рэмзи, Суарес, Бельерин и Холдинг. Под вопросом Уэлбек. Еще не будет Мхитаряна – армянский полузащитник из-за вопросов безопасности отказался от поездки в Баку.
Форма
Рассуждать о форме «Арсенала» и «Челси» сейчас бессмысленно – последний официальный матч они провели 12 мая. Зато есть любопытная информация о внутреннем состоянии команд.
На тренировке во вторник все «канониры» собрались в кружок. Это показало сплоченность команды и заряженность на победу.
У «Челси» случилась потасовка. Игуаин и Луис что-то не поделили, и это сильно разозлило Сарри. Итальянец покинул занятие с криками и несколько раз пнул бейсболку «Челси».
А еще Маурицио показал кому-то средний палец.
Кто что сказал
Маурицио Сарри, главный тренер «Челси»: «Сначала мне было трудно понять моих игроков и их менталитет, но после очень трудных января/февраля они изменились. Возможно, я изменился, не знаю. Я очень люблю всех своих футболистов.
У меня 22 замечательных человека и игрока. Я действительно очень счастлив. Я должен обдумать это на будущее. Я должен учитывать, что я люблю английский футбол и Премьер-лигу.
Как я оцениваю сезон? Замечательно. Мы в ЛЧ, в отличие от прошлого сезона. Мы обыграли «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», а затем проиграли финал «Сити» по пенальти. В среду у нас финал Лиги Европы».
Унаи Эмери, главный тренер «Арсенала»: «Мы хорошо знаем «Челси» – качественную и физически подготовленную команду. Азар – игрок моментов, но решающих моментов. Это то, чего мы должны избегать. «Челси» способен выиграть благодаря Эдену, и эту способность я видел только в Месси, Роналду, Неймаре или Салахе. Для меня Азар в квинтете лучших в мире игроков.
«Сити», например, выиграл АПЛ благодаря командной игре. Это более совершенная команда, нежели «Тоттенхэм», несмотря на вклад Кейна и Сона.
Я не обещал титулов, я обещал сражаться. То, что Венгер сделал в клубе, было очень большим вкладом. Ему удалось придать игре оттенок качества, сделать ее более текучей и красочной, но постепенно он потерял конкурентоспособный ген». (официальный сайт УЕФА)
Лицом к лицу
- Это первый за 11 лет английский финал еврокубка.
- В еврокубках «Челси» и «Арсенал» пересекались лишь раз: «синие» выбили «канониров» в четвертьфинале ЛЧ-2003/04 (1:1, 2:1).
- «Челси» во второй раз выступает в Лиге Европы и во второй раз доходит до финала. В решающем матче ЛЕ-2012/13 «синие» обыграли «Бенфику» (2:1).
- До предыдущего сезона «Арсенал» 19 лет стабильно выступал в ЛЧ. В прошлом сезоне «канониры» добрались до полуфинала, где уступили будущему победителю «Атлетико».
- «Челси» установил рекорд ЛЕ: 17 матчей без поражений, куда поместились 14 побед.
- Эмери выигрывал с «Севильей» три Лиги Европы подряд.
- Если «Челси» выиграет финал, то Сарри станет самым возрастным тренером-победителем – 60 лет и 139 дней. Сейчас этот статус удерживает Жозе Моуринью (54 года и 118 дней).
- Этот финал – последний матч в карьере Петра Чеха. Он перешел в «Арсенал» в 2015-м, а до этого 11 лет выступал за «Челси». В его активе пока 13 крупных трофеев.
Месут Озил («Арсенал»), Н'Голо Канте («Челси»)Getty Images
Люди в черном
Встречу обслужит Джанлука Рокки. 45-летний итальянец работал лишь на одной игре этой ЛЕ: при нем «Зенит» дома уступил «Вильярреалу». В прошлом сезоне Рокки работал на важном матче «Арсенала»: «канониры» в гостях проиграли «Атлетико» и не вышли в финал.
В центре внимания
Герой
Все идет к тому, что финал ЛЕ – последний матч Азара за «Челси». Эден всегда хорошо относился к фанатам, из-за которых долго не покидал клуб. Бельгиец приложит все усилия, чтобы напоследок угостить фанатов трофеем.
Всего в пяти последних матчах против «канониров» у Азара 2+1. А еще эффектный гол в сезоне-2016/17, когда он прошел c мячом полполя и лично завершил атаку. Обычно Эдену удаются игры с «Арсеналом».
С этим согласны и букмекеры: коэффициент на то, что Азар станет MVP матча, составляет 4,70. Следом идут Ляказетт с Обамеянгом (по 5,80) и Жиру (6,4).
Лузер
Ты удивишься, но и тут большие шансы у Азара. У бельгийца есть постыдная привычка – не отрабатывать за мощным фулбеком. Так Эден провалил важные матчи против Бельерина в сезоне-2016/17 и против Хуанфрана в сезоне-2013/14.
Сейчас против Азара сыграет Мэйтленд-Найлс – не самый могучий защитник, но у «Арсенала» классно поставлена фланговая игра, где крайние защитники стали ключевым оружием. Если Азар опять расслабиться и недооценит Мэйтленд-Найлса, то у «Челси» будут типичные проблемы в топ-матчах.
Эден АзарGetty Images
Котировки букмекеров
Победа «Челси»: 2,37
Ничья: 3,46
Победа «Арсенала»: 3,18
«Арсенал» забьет за 1,34
Во-первых, «Арсенал» удачно играет в атаке против «Челси»: в этом сезоне случились четыре гола в двух матчах.
Во-вторых, у Эмери есть сумасшедшая парочка в атаке. У Обамеянга за сезон 31 гол и восемь ассистов, у Ляказетта – 19+13. Спастись от такого напора (особенно в финале, когда соперник мотивирован) очень тяжело.
В-третьих, у «Челси» проблемы в обороне и опорной зоне. Не будет Рюдигера, а значит с не самым надежным Луисом выйдет не основной Кристенсен. А еще непонятно, что со здоровьем у Канте. На ноль Кепе сыграть будет крайне тяжело.
Футболисты хоть раз пробьют в штангу/перекладину за 1,80
В «Арсенале» главный спец по штангам – Обамеянг. Пьер-Эмерик в АПЛ четыре раза сотряс каркас ворот, еще четыре раза это сделали партнеры.
Но все это шалости по сравнению с невезением «Челси»: в этой Премьер-лиге «синие» попадали в штангу или перекладину 21 раз. Самые крупные неудачники – Виллиан и Алонсо, которые шмальнули по железяке 11 раз на двоих (5+6).
Финал – место для слез, разочарований и упущенных возможностей. Поэтому попадание в каркас идеально впишется в бакинскую драму.
Специальные ставки
Азар обыграет соперника между ног за 2,55
У кого-то вообще есть сомнения? Бельгиец – лидер «Челси», все атаки Сарри построит через него. С техникой у Эдена полнейший порядок, а на скорости и пространстве он может уничтожить любого. Даже под прессингом Азар прекрасно работает с мячом и частенько обыгрывает защитника между ног.
А еще взгляните на стастику: Эден – лучший дриблер АПЛ. В среднем за матч у него проходит 3,7 обводки.
Эден Азар празднует гол в ворота «Ливерпуля»Getty Images
Озил станет худшим игроком «Арсенала» по оценке WhoScored за 6,40
Напомнить, почему Месута называют человеком-невидимкой? Озил регулярно проваливает большие матчи и подначивает болельщиков на юмор в твиттере. Проблема никуда не исчезла: в этом сезоне в матчах с «Сити», «Челси», «Ливерпулем», «Наполи», «МЮ», «Валенсией» и «Тоттенхэмом» немец не сделал ни одного результативного действия.
Учитывая, что Рэмзи травмирован, а Мхитарян остался дома, у Эмери не будет шансов оставить Месута в запасе. «Челси» врубит фирменный прессинг, а под ним Озил растворяется быстрее сахара в кипятке.
Ориентировочные составы
«Челси»
«Арсенал»