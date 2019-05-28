АПЛ уничтожила все другие турниры и покорила еврокубки. Сразу четыре английских клуба пробились в финалы ЛЕ и ЛЧ, а «Арсенал» и «Челси» первыми разыграют еврочашку. И интриг у этого матча предостаточно.

Во-первых, получит ли «Арсенал» путевку в ЛЧ? В чемпионате «канониры» второй год подряд остались вне четверки, поэтому вернуться в главный турнир лондонцы могут исключительно через ЛЕ. В прошлом сезоне не получилось.

Во-вторых, прервется ли магия Эмери? В «Севилье» король ЛЕ брал турнир трижды – с 2013-го по 2016-й. В финале этого турнира Унаи еще не проигрывал, но соперник внушительный.

В-третьих, что будет с Сарри? Фанаты освистывают и критикуют итальянца, хотя он финишировал первым после киборогов из «Сити» и «Ливерпуля», а еще дошел до финалов Кубка Лиги и ЛЕ. Неплохо для первого сезона. Еврокубок может успокоить фанатов и дать Маурицио больше времени на апгрейд саррибола.

Маурицио Сарри («Челси»)Getty Images

Путь к финалу

«Челси»

ПАОК – 1:0, 4:0

«Види» – 1:0, 2:2

БАТЭ – 3:1, 1:0

«Мальмё» – 2:1, 3:0

«Динамо» Киев – 3:0, 5:0

«Славия» – 1:0, 4:3

«Айнтрахт» – 1:1, 1:1 (по пенальти – 4:3)

«Арсенал»

«Ворскла» – 4:2, 3:0

«Карабах» – 3:0, 1:0

«Спортинг» – 1:0, 0:0

БАТЭ – 0:1, 3:0

«Ренн» – 1:3, 3:0

«Наполи» – 2:0, 1:0

«Валенсия» – 3:1, 4:2

Кто посмотрит матч по ТВ

У «Челси» большие проблемы с составом. Травмирован Рюдигер, под вопросом Кэйхилл, хотя у Гари и так две минуты на поле в 2019-м. Альтернатив в центре обороны у Сарри нет.

Еще беда в середине поля. «У нас проблемы с полузащитниками: их трое на три позиции», – сокрушался Маурицио. Но есть и хорошие новости: Standard сообщил, что повреждение Канте оказалось не таким суровым, и есть вероятность, что француз все же сыграет.

А еще не будет травмированных Лофтус-Чика, Хадсон-Одои и Ампаду. Зато не подтвердилась новость о повреждении Педро – испанец готов.

У «Арсенала» тоже солидный лазарет: Рэмзи, Суарес, Бельерин и Холдинг. Под вопросом Уэлбек. Еще не будет Мхитаряна – армянский полузащитник из-за вопросов безопасности отказался от поездки в Баку.

Форма

Рассуждать о форме «Арсенала» и «Челси» сейчас бессмысленно – последний официальный матч они провели 12 мая. Зато есть любопытная информация о внутреннем состоянии команд.

На тренировке во вторник все «канониры» собрались в кружок. Это показало сплоченность команды и заряженность на победу.

У «Челси» случилась потасовка. Игуаин и Луис что-то не поделили, и это сильно разозлило Сарри. Итальянец покинул занятие с криками и несколько раз пнул бейсболку «Челси».

А еще Маурицио показал кому-то средний палец.

Кто что сказал

Маурицио Сарри, главный тренер «Челси»: «Сначала мне было трудно понять моих игроков и их менталитет, но после очень трудных января/февраля они изменились. Возможно, я изменился, не знаю. Я очень люблю всех своих футболистов.

У меня 22 замечательных человека и игрока. Я действительно очень счастлив. Я должен обдумать это на будущее. Я должен учитывать, что я люблю английский футбол и Премьер-лигу.

Как я оцениваю сезон? Замечательно. Мы в ЛЧ, в отличие от прошлого сезона. Мы обыграли «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», а затем проиграли финал «Сити» по пенальти. В среду у нас финал Лиги Европы».

Унаи Эмери, главный тренер «Арсенала»: «Мы хорошо знаем «Челси» – качественную и физически подготовленную команду. Азар – игрок моментов, но решающих моментов. Это то, чего мы должны избегать. «Челси» способен выиграть благодаря Эдену, и эту способность я видел только в Месси, Роналду, Неймаре или Салахе. Для меня Азар в квинтете лучших в мире игроков.

«Сити», например, выиграл АПЛ благодаря командной игре. Это более совершенная команда, нежели «Тоттенхэм», несмотря на вклад Кейна и Сона.

Я не обещал титулов, я обещал сражаться. То, что Венгер сделал в клубе, было очень большим вкладом. Ему удалось придать игре оттенок качества, сделать ее более текучей и красочной, но постепенно он потерял конкурентоспособный ген». (официальный сайт УЕФА)

Лицом к лицу

Это первый за 11 лет английский финал еврокубка.

В еврокубках «Челси» и «Арсенал» пересекались лишь раз: «синие» выбили «канониров» в четвертьфинале ЛЧ-2003/04 (1:1, 2:1).

«Челси» во второй раз выступает в Лиге Европы и во второй раз доходит до финала. В решающем матче ЛЕ-2012/13 «синие» обыграли «Бенфику» (2:1).

До предыдущего сезона «Арсенал» 19 лет стабильно выступал в ЛЧ. В прошлом сезоне «канониры» добрались до полуфинала, где уступили будущему победителю «Атлетико».

«Челси» установил рекорд ЛЕ: 17 матчей без поражений, куда поместились 14 побед.

Эмери выигрывал с «Севильей» три Лиги Европы подряд.

Если «Челси» выиграет финал, то Сарри станет самым возрастным тренером-победителем – 60 лет и 139 дней. Сейчас этот статус удерживает Жозе Моуринью (54 года и 118 дней).

Этот финал – последний матч в карьере Петра Чеха. Он перешел в «Арсенал» в 2015-м, а до этого 11 лет выступал за «Челси». В его активе пока 13 крупных трофеев.

Месут Озил («Арсенал»), Н'Голо Канте («Челси»)Getty Images

Люди в черном

Встречу обслужит Джанлука Рокки. 45-летний итальянец работал лишь на одной игре этой ЛЕ: при нем «Зенит» дома уступил «Вильярреалу». В прошлом сезоне Рокки работал на важном матче «Арсенала»: «канониры» в гостях проиграли «Атлетико» и не вышли в финал.

В центре внимания

Герой

Все идет к тому, что финал ЛЕ – последний матч Азара за «Челси». Эден всегда хорошо относился к фанатам, из-за которых долго не покидал клуб. Бельгиец приложит все усилия, чтобы напоследок угостить фанатов трофеем.

Всего в пяти последних матчах против «канониров» у Азара 2+1. А еще эффектный гол в сезоне-2016/17, когда он прошел c мячом полполя и лично завершил атаку. Обычно Эдену удаются игры с «Арсеналом».

С этим согласны и букмекеры: коэффициент на то, что Азар станет MVP матча, составляет 4,70. Следом идут Ляказетт с Обамеянгом (по 5,80) и Жиру (6,4).

Лузер

Ты удивишься, но и тут большие шансы у Азара. У бельгийца есть постыдная привычка – не отрабатывать за мощным фулбеком. Так Эден провалил важные матчи против Бельерина в сезоне-2016/17 и против Хуанфрана в сезоне-2013/14.

Сейчас против Азара сыграет Мэйтленд-Найлс – не самый могучий защитник, но у «Арсенала» классно поставлена фланговая игра, где крайние защитники стали ключевым оружием. Если Азар опять расслабиться и недооценит Мэйтленд-Найлса, то у «Челси» будут типичные проблемы в топ-матчах.

Эден АзарGetty Images

Победа «Челси»: 2,37

Ничья: 3,46

Победа «Арсенала»: 3,18

«Арсенал» забьет за 1,34

Во-первых, «Арсенал» удачно играет в атаке против «Челси»: в этом сезоне случились четыре гола в двух матчах.

Во-вторых, у Эмери есть сумасшедшая парочка в атаке. У Обамеянга за сезон 31 гол и восемь ассистов, у Ляказетта – 19+13. Спастись от такого напора (особенно в финале, когда соперник мотивирован) очень тяжело.

В-третьих, у «Челси» проблемы в обороне и опорной зоне. Не будет Рюдигера, а значит с не самым надежным Луисом выйдет не основной Кристенсен. А еще непонятно, что со здоровьем у Канте. На ноль Кепе сыграть будет крайне тяжело.

Футболисты хоть раз пробьют в штангу/перекладину за 1,80

В «Арсенале» главный спец по штангам – Обамеянг. Пьер-Эмерик в АПЛ четыре раза сотряс каркас ворот, еще четыре раза это сделали партнеры.

Но все это шалости по сравнению с невезением «Челси»: в этой Премьер-лиге «синие» попадали в штангу или перекладину 21 раз. Самые крупные неудачники – Виллиан и Алонсо, которые шмальнули по железяке 11 раз на двоих (5+6).

Финал – место для слез, разочарований и упущенных возможностей. Поэтому попадание в каркас идеально впишется в бакинскую драму.

Азар обыграет соперника между ног за 2,55

У кого-то вообще есть сомнения? Бельгиец – лидер «Челси», все атаки Сарри построит через него. С техникой у Эдена полнейший порядок, а на скорости и пространстве он может уничтожить любого. Даже под прессингом Азар прекрасно работает с мячом и частенько обыгрывает защитника между ног.

А еще взгляните на стастику: Эден – лучший дриблер АПЛ. В среднем за матч у него проходит 3,7 обводки.

Эден Азар празднует гол в ворота «Ливерпуля»Getty Images

Озил станет худшим игроком «Арсенала» по оценке WhoScored за 6,40

Напомнить, почему Месута называют человеком-невидимкой? Озил регулярно проваливает большие матчи и подначивает болельщиков на юмор в твиттере. Проблема никуда не исчезла: в этом сезоне в матчах с «Сити», «Челси», «Ливерпулем», «Наполи», «МЮ», «Валенсией» и «Тоттенхэмом» немец не сделал ни одного результативного действия.

Учитывая, что Рэмзи травмирован, а Мхитарян остался дома, у Эмери не будет шансов оставить Месута в запасе. «Челси» врубит фирменный прессинг, а под ним Озил растворяется быстрее сахара в кипятке.

Ориентировочные составы

«Челси»

«Арсенал»

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