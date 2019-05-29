До пришествия Пепа Гвардиолы и помешательства английских грандов на владении в обычном матче АПЛ фиксировали от 350 до 400 точных передач и плюс-минус 25 ударов. Соответственно, на каждый выстрел у команд уходило 30 пасов, на каждый гол – 10 ударов. Или чуть больше двух сотен передач.

200 пасов на гол – огромная цифра, но есть два типа передач, которые автоматически увеличивают вероятность забить. На них не нужно тратить так много времени.

Первый вариант – передачи вразрез. Внештатный консультант «Вест Хэма» Майкл Кэйли подсчитал: в 70% случаев точный разрезающий пас во время атаки трансформируется в удар, в 20% – приводит к голу. Итог очевиден – чтобы забить, нужно сделать всего пять таких передач. Одна из них выльется в гол.

Вторая опция – катбэки. На тактическом русском – передачи назад под удар. У них схожая конверсия: 80% таких пасов приводят к ударам, 15% – к голам. Снова нехитрый подсчет и логичный вывод – чтобы гарантированно забить, вам нужно сделать от шести до семи таких передач за игру.

Передачи вразрез Передачи назад под удар Удар в той же атаке 70% 80% Удар сразу после паса 60% 70% Гол в той же атаке 20% 15%

Естественно, все не так просто. Сделать даже десять подобных передач за игру – уже подвиг и маленькое креативное чудо. Но оба финалиста Лиги Европы возвели такие пасы в культ. «Челси» специализируется на передачах вразрез, «Арсенал» создает моменты передачами назад под удар.

На трансформацию «синих» определенно повлиял приход Маурицио Сарри. Его футбол создает идеальные условия для разрезающих передач – команда специально стягивает соперников на свою половину и создает пространство. Несмотря на то, что «Челси» еще привыкает к его стилю, «синие» завершили сезон уверенным лидером АПЛ по этому параметру. Команда сделала 146 передач вразрез – это на 34 штуки больше, чем у «Ман Сити», и на целых 76, чем у «Челси» прошлогоднего образца. Эволюция очевидна.

Терминология Opta описывает передачу вразрез, как «пас, который идет на ход и прошивает защиту». Соответственно, после обработки мяча перед игроком нет ни одного соперника – максимум один-два его догоняют. Проще всего добиться такого сценария передачами за спину. Характеристики игроков лишь подталкивают «Челси» к ним.

Давид Луис и Джорджиньо – два лучших примера. Они – лидеры АПЛ по разрезающим передачам среди игроков. Это удивительный результат, учитывая, что один – центральный защитник, а второй – номинальный опорник. Но именно они олицетворяют стиль Сарри: Луис говорил, что кайфует от идей итальянца, а Джорджиньо вообще прошагал за коучем из «Наполи» в «Челси».

При помощи этих двоих «Челси» наказывает соперников за базовые ошибки. Если противник обороняется высокой линией, но не прессингует игрока с мячом, то рискует нарваться на передачу за спину: даешь время и пространство – получай. Луис и Джорджиньо – хорошие палачи. Бразилец – второй в «Челси» по созданным явным моментам (11 штук), итальянец – четвертый (6).

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Для полного успеха «Челси» не хватает эффективности и слаженности. Из 17 явных моментов, созданных Луисом и Джорджиньо, партнеры реализовали только два. Это жалкий показатель и лишь 11% процентов реализации – обычно игроки конвертируют в голы от 40 до 50% явных моментов.

Проблемы с коммуникацией легко проследить по пресс-конференциям Сарри. После матча с «Вулверхэмптоном» итальянец пожаловался, что атакующим игрокам следует больше двигаться и чаще врываться защитникам за спину. Перед выездом к «Эвертону» Маурицио попросил вскрывать пространство за обороной «ирисок». Вывод напрашивается: если бы нападающие открывались в соответствии с инструкциями Сарри, команда получила бы еще больше возможностей для разрезающих передач. Когда нападающие статичны и просят мяч в ноги, возможностей для такой игры, естественно, меньше.

Трансформация «Арсенала» – тоже дело рук тренера. Но отличие в подходах Сарри и Унаи Эмери существенное. Передачи вразрез, как правило, идут из глубины; передачи назад под удар – когда команда довела мяч до лицевой. «Челси» пасует из центральной зоны, «Арсенал» – с флангов или полуфлангов.

Это соответствует представлениям Эмери о стиле. После назначения в клуб Унаи сказал, что сделает особую ставку на крайних защитников. Из этого вытекает разница между «Арсеналом» прошлого сезона и нынешнего: при Венгере «пушкари» создавали через фланг 55% моментов, при Эмери – 64%. Частота моментов из зоны, откуда следуют передачи назад под удар, тоже изменилась – 13% против 17%.

Унаи Эмери, «Арсенал»Getty Images

Символичен прогресс Сеяда Колашинаца. В этом сезоне босниец создал 10 явных моментов для партнеров – это первое место в «Арсенале» наряду с Генрихом Мхитаряном и Алексом Ивоби. Даже смешной автогол, который привез Джефферсон Лерма из «Борнмута», состоялся после катбэка Колашинаца.

Странно, что с таким стилем «Арсенал» не продлил Аарона Рэмзи. Он – лучший в мире по рывкам из глубины в штрафную. Валлиец буквально примагничивает передачи назад под удар. Их эффективность с Рэмзи могла бы возрасти. «Мы много болтаем с Аароном, и он постоянно напоминает мне об этих катбэках. От него только и слышишь: «Катбэк, катбэк, катбэк!» Рад, что эти вещи из тренировок хотя бы иногда перетекают в матчи», – рассказывал Эктор Бельерин.

Совсем неслучайно, что «пушкари» сделали такой акцент на катбэках в разгар конфликта между Эмери и Месутом Озилом. С немцем «Арсенал» строил атаки по центру, без него – через края. Команда компенсировала новый статус Озила приемом Эмери. Зависимость от Месута снизилась, хотя иногда «Арсеналу» жутко не хватает его вспышек гениальности.

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В какой-то степени «Арсенал» играет на инстинктах соперника. Когда мяч доходит до лицевой, защитники естественным образом жмутся к воротам и открывают линию для паса назад под удар. Полузащитники в свою очередь теряют концентрацию и игроков, врывающихся из глубины. Это идеальная формула для катбэков. Одни вжимаются, другие не добегают – зона для передачи назад совершенно свободна.

По ходу сезона болельщики «Арсенала» даже шутили, что команду стоит переименовать в Cutback FC, а для пенальти «пушкарям» нужно заработать не три корнера (помните, если играли в футболе во дворе), а сделать три катбэка. В этой связи даже удивительно, что «канониры» так резко поменялись местами с «Челси».

В эпоху Фрэнка Лэмпарда именно «синие» были экспертами по катбэкам. Англичанин классно замечал ту самую зону между защитой и полузащитой и врывался в нее. Отсюда дикое количество голов для игрока средней линии – десять лет подряд Лэмпард пробивал отметку в 10 мячей за сезон.

«Арсенал» эры Озила и Алексиса Санчеса, наоборот, был боссом разрезающих передач. В сезоне-2015/16 популярность таких пасов вышла на космический уровень. Именно Санчес с Озилом заняли первые два места по этому показателю во всей АПЛ, Месут перевел это в 19 ассистов и почти обновил рекорд Тьерри Анри.

Матч первого круга между «Челси» и «Арсеналом» – классический пример того, как могут работать обе стратегии. На эпизоде ниже – начало первой голевой атаки «синих». «Арсенал» защищается высокой линией, но совсем не давит на игрока с мячом. Джорджиньо наказывает и выводит на свободное пространство Маркоса Алонсо. Тот завершит комбинацию голевым пасом.

«Челси» – «Арсенал»Eurosport

А это уже второй гол «Арсенала». Тут мяч снова доходит до лицевой, снова идет пас назад под удар и снова следует рывок из глубины. За ассист ответил Мхитарян, за завершающий удар – Ивоби.

«Челси» – «Арсенал»Eurosport

Это подытожило и сильные, и слабые стороны команд. «Арсенал» в принципе много пускает за спину – «Наполи» разрывал их подобным образом в первом матче. Вдобавок, защитники «пушкарей» не отличаются высокой скоростью – Мустафи, Сократис и Косьельни либо сами по себе медлительны, либо теряют концентрацию. Передачи за спину – один из способов оголить эти недостатки.

«Челси» в свою очередь плохо защищает опорную зону. Джорджиньо – одна из причин, Он шикарно обращается с мячом и управляет темпом игры, но посредственно действует в обороне. Итальянец либо плохо блокирует сами катбэки (как на скриншоте выше), либо не добегает за игроками, которые открываются под них. Использовать это тоже реально и даже нужно.

В теории оба тренера могли бы нейтрализовать фирменные передачи друг друга. Например, «Арсенал» еще в АПЛ приставлял к Джорджиньо персональную опеку – в первом круге это был Озил, во втором – Рэмзи. Аарон справился гораздо лучше (именно Месут на скриншоте проспал итальянца), но даже если Эмери повторит прием в Баку, опорник «Челси» может передать разрезающие передачи Давиду Луису. Он прошивает оборону не хуже.

Джорджиньо («Челси»)Getty Images

Сарри уже несколько раз помогал Джорджиньо и делал опорную зону компактнее – например, в двух матчах с «Сити». Маурицио достигал этого через крайне закрытый и несвойственный для себя стиль игры. Автобус – неплохой помощник для Джорджиньо, но Сарри такой футбол ненавидит. Даже после домашней победы над «Сити» коуч признался, что не хотел обороняться низким блоком.

Скорее всего, сбудется его же прогноз – на прошлой неделе Маурицио предсказал открытую игру в финале. Передачи, на которых строятся атаки нового «Челси» и «Арсенала», – один из главных способов устроить шоу.

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