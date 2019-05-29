Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри покинул занятие команды перед финалом Лиги Европы против лондонского «Арсенала».

Видео инцидента опубликовал BT Sport. Посмотрев ролик, можно увидеть, что Сарри остался недоволен перепалкой между защитником Давидом Луисом и нападающим Гонсало Игуаином. Итальянского коуча выбесило поведение игроков, и он покинул тренировку, а перед уходом с поля швырнул и пнул свою синюю кепку.

Финал ЛЕ состоится сегодня, начало игры – в 22:00 мск.

За матчем можно будет проследить при помощи трансляции Eurosport.ru.

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