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Сарри разозлился на стычку Луиса и Игуаина, пнул кепку и покинул тренировку

Сарри разозлился на стычку Луиса и Игуаина, пнул кепку и покинул тренировку
Eurosport

1 час назад

В лагере «синих» царит не самая благоприятная атмосфера.

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри покинул занятие команды перед финалом Лиги Европы против лондонского «Арсенала».

Видео инцидента опубликовал BT Sport. Посмотрев ролик, можно увидеть, что Сарри остался недоволен перепалкой между защитником Давидом Луисом и нападающим Гонсало Игуаином. Итальянского коуча выбесило поведение игроков, и он покинул тренировку, а перед уходом с поля швырнул и пнул свою синюю кепку.

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