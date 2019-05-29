Премьер-министр Армении: «Мхитарян не сыграет в финале из-за расистской позиции Баку»
Политика продолжает вмешиваться в футбол.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил поддержку полузащитнику «Арсенала» Генриху Мхитаряну, который пропускает финал Лиги Европы против «Челси» в Баку.
«Я выразил ему поддержку перед сегодняшним матчем «Арсенал» – «Челси», в котором Генрих не сможет принять участия из-за расистской позиции Баку. Я сказал Генриху, что мы восхищаемся и гордимся им. Всей душой и всем сердцем мы с ним и рядом с ним», – написал Пашинян в .
- Мхитарян не поехал в Баку из-за напряженных политических отношений между Арменией и Азербайджаном.
- Финал Лиги Европы пройдет 29 мая в столице Азербайджана.
УЕФА запретил «Арсеналу» акцию в поддержку Мхитаряна на финале ЛЕ
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