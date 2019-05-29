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«Челси» вынес «Арсенал» и выиграл первый трофей при Сарри
В бакинском финале Лиги Европы сильнее были «синие» – 4:1.
«Арсенал» приехал в Баку без Генриха Мхитаряна и с надеждами на завоевание путевки в Лигу чемпионов. «Челси» задачу на сезон выполнил, заняв третье место в АПЛ, поэтому играл без дополнительной мотивации.
В первом тайме команды засушили игру, но чуть ближе к голу был «Челси», а вот во второй половине встречи раскрылись.
Оливье Жиру забил 11-й мяч в Лиге Европы (49-я минута) и стал самым результативным французом в еврокубках. А еще выбил третий результат во всех розыгрышах второго евротурнира – больше за сезон забивал только Фалькао (дважды: 17 и 12 голов).
Потом забил Педро (60), потом Азар (65), и за «Арсенал» стало страшно. Ивоби, как показалось, вернул интригу (69), но потом Азар ее окончательно прибил (72).
«Челси» играл в Лиге Европы всего во второй раз и снова победил. В розыгрыше-2012/13 «синие» обыграли в финале «Бенфику».
- Титул в ЛЕ стал первым для Маурицио Сарри в «Челси», а еще сделал тренера самым возрастным победителем второго по силе евротурнира.
- 1 июня во втором английском финале еврокубков сыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».