«Арсенал» приехал в Баку без Генриха Мхитаряна и с надеждами на завоевание путевки в Лигу чемпионов. «Челси» задачу на сезон выполнил, заняв третье место в АПЛ, поэтому играл без дополнительной мотивации.

В первом тайме команды засушили игру, но чуть ближе к голу был «Челси», а вот во второй половине встречи раскрылись.

Оливье Жиру забил 11-й мяч в Лиге Европы (49-я минута) и стал самым результативным французом в еврокубках. А еще выбил третий результат во всех розыгрышах второго евротурнира – больше за сезон забивал только Фалькао (дважды: 17 и 12 голов).

Потом забил Педро (60), потом Азар (65), и за «Арсенал» стало страшно. Ивоби, как показалось, вернул интригу (69), но потом Азар ее окончательно прибил (72).

«Челси» играл в Лиге Европы всего во второй раз и снова победил. В розыгрыше-2012/13 «синие» обыграли в финале «Бенфику».

Титул в ЛЕ стал первым для Маурицио Сарри в «Челси», а еще сделал тренера самым возрастным победителем второго по силе евротурнира.

1 июня во втором английском финале еврокубков сыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Качай приложение Eurosport для iOS или Android