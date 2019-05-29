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Русскому журналисту запретили проход на стадион в Баку с футболкой Мхитаряна
Немного дикая история.
Спортивному журналисту из России Ярославу Кулемину запретили проход на Олимпийский стадион Баку, где проходит финал Лиги Европы, с футболкой полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна.
«Поставил эксперимент и попробовал пройти на стадион с майкой Мхитаряна в рюкзаке. Отобрали на входе и сказали, что в соответствии с правилами правительства Азербайджана это запрещено. Либо с майкой к друзьям, либо на стадион без нее», – написал Кулемин в твиттере.
- Мхитарян не поехал в Баку из-за напряженных политических отношений между Арменией и Азербайджаном.
- В матче второго тура АПЛ-2018/19 между «Арсеналом» и «Челси» Мхитарян забил гол и отдал голевую передачу.
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