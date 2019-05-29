Спортивному журналисту из России Ярославу Кулемину запретили проход на Олимпийский стадион Баку, где проходит финал Лиги Европы, с футболкой полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна.

«Поставил эксперимент и попробовал пройти на стадион с майкой Мхитаряна в рюкзаке. Отобрали на входе и сказали, что в соответствии с правилами правительства Азербайджана это запрещено. Либо с майкой к друзьям, либо на стадион без нее», – написал Кулемин в твиттере.

Мхитарян не поехал в Баку из-за напряженных политических отношений между Арменией и Азербайджаном.

В матче второго тура АПЛ-2018/19 между «Арсеналом» и «Челси» Мхитарян забил гол и отдал голевую передачу.

Премьер-министр Армении: «Мхитарян не сыграет в финале из-за расистской позиции Баку»

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