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Русскому журналисту запретили проход на стадион в Баку с футболкой Мхитаряна

Русскому журналисту запретили проход на стадион в Баку с футболкой Мхитаряна
Eurosport

1 час назад

Немного дикая история.

Спортивному журналисту из России Ярославу Кулемину запретили проход на Олимпийский стадион Баку, где проходит финал Лиги Европы, с футболкой полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна.

«Поставил эксперимент и попробовал пройти на стадион с майкой Мхитаряна в рюкзаке. Отобрали на входе и сказали, что в соответствии с правилами правительства Азербайджана это запрещено. Либо с майкой к друзьям, либо на стадион без нее», – написал Кулемин в твиттере.

  • Мхитарян не поехал в Баку из-за напряженных политических отношений между Арменией и Азербайджаном.
  • В матче второго тура АПЛ-2018/19 между «Арсеналом» и «Челси» Мхитарян забил гол и отдал голевую передачу.

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