5 голов за 22 минуты. «Челси» очень красиво разнес «Арсенал», убедись сам
«Синие» смяли «канониров» во втором тайме.
«Челси» разгромил «Арсенал» в финале Лиги Европы в Баку со счетом 4:1.
Счет на 49-й минуте открыл Оливье Жиру, который в касание головой неотразимо пробил в ближний угол.
На исходе часа игры «Челси» ушел в отрыв: Педро идеально пробил теперь уже в дальний угол после передачи Азара.
А спустя 5 минут Эден забил уже сам с пенальти, доведя счет до крупного.
Надежду «канонирам» подарил Алекс Ивоби дальним ударом на 69-й минуте.
Но прошло еще три минуты и Азар оформил дубль.
- «Челси» выиграл Лигу Европы во второй раз в истории.
- Последний европейский трофей «Арсенала» датирован 2000 годом – Кубок УЕФА.
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