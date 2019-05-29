«Челси» разгромил «Арсенал» в финале Лиги Европы в Баку со счетом 4:1.

Счет на 49-й минуте открыл Оливье Жиру, который в касание головой неотразимо пробил в ближний угол.

На исходе часа игры «Челси» ушел в отрыв: Педро идеально пробил теперь уже в дальний угол после передачи Азара.

А спустя 5 минут Эден забил уже сам с пенальти, доведя счет до крупного.

Надежду «канонирам» подарил Алекс Ивоби дальним ударом на 69-й минуте.

Но прошло еще три минуты и Азар оформил дубль.

«Челси» выиграл Лигу Европы во второй раз в истории.

Последний европейский трофей «Арсенала» датирован 2000 годом – Кубок УЕФА.

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