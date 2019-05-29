Twitter

5 голов за 22 минуты. «Челси» очень красиво разнес «Арсенал», убедись сам

5 голов за 22 минуты. «Челси» очень красиво разнес «Арсенал», убедись сам
Eurosport

1 час назад

«Синие» смяли «канониров» во втором тайме.

«Челси» разгромил «Арсенал» в финале Лиги Европы в Баку со счетом 4:1.

Счет на 49-й минуте открыл Оливье Жиру, который в касание головой неотразимо пробил в ближний угол.

На исходе часа игры «Челси» ушел в отрыв: Педро идеально пробил теперь уже в дальний угол после передачи Азара.

А спустя 5 минут Эден забил уже сам с пенальти, доведя счет до крупного.

Надежду «канонирам» подарил Алекс Ивоби дальним ударом на 69-й минуте.

Но прошло еще три минуты и Азар оформил дубль.

  • «Челси» выиграл Лигу Европы во второй раз в истории.
  • Последний европейский трофей «Арсенала» датирован 2000 годом – Кубок УЕФА.

Замена Сарри на Лэмпарда и война с ФИФА из-за трансферного бана. Как изменится «Челси»

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте