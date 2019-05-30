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Сарри выиграл первый трофей в карьере
Первая победа за почти 30 лет карьеры.
Лондонский «Челси» разгромил в финале Лиги Европы «Арсенал» со счетом 4:1 и подарил своему тренеру Маурицио Сарри первый трофей в карьере.
До этого вечера главным достижением 60-летнего итальянского специалиста были два серебра в чемпионате Италии и третье место в АПЛ.
На счету Сарри два проигранных финала: Кубка и Суперкубка Англии.
- «Челси» выиграл Лигу Европы во второй раз в истории, первый раз это случилось в 2013 году.
- Сарри возглавил команду перед началом сезона-2018/19.
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