Лондонский «Челси» разгромил в финале Лиги Европы «Арсенал» со счетом 4:1 и подарил своему тренеру Маурицио Сарри первый трофей в карьере.

До этого вечера главным достижением 60-летнего итальянского специалиста были два серебра в чемпионате Италии и третье место в АПЛ.

На счету Сарри два проигранных финала: Кубка и Суперкубка Англии.

«Челси» выиграл Лигу Европы во второй раз в истории, первый раз это случилось в 2013 году.

Сарри возглавил команду перед началом сезона-2018/19.

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