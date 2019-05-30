Нападающий «Челси» Эден Азар подтвердил, что победный финал Лиги Европы станет последним для него в футболке лондонцев.

«Да, думаю, это прощание. Хотя в футболе никогда не знаешь. Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге, провел семь лет в одном из лучших клубов мира. Сейчас, возможно, настало время для нового вызова», – сказал Азар в эфире BT Sport.

Азар в финале забил два мяча и сделал ассист.

Это шестой трофей для бельгийца в футболке «синих».

Скорее всего, Эден перейдет в мадридский «Реал».

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