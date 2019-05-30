Азар: «Наверное, это прощание. Настало время для нового вызова»
Красивый конец лондонского этапа.
Нападающий «Челси» Эден Азар подтвердил, что победный финал Лиги Европы станет последним для него в футболке лондонцев.
«Да, думаю, это прощание. Хотя в футболе никогда не знаешь. Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге, провел семь лет в одном из лучших клубов мира. Сейчас, возможно, настало время для нового вызова», – сказал Азар в эфире BT Sport.
- Азар в финале забил два мяча и сделал ассист.
- Это шестой трофей для бельгийца в футболке «синих».
- Скорее всего, Эден перейдет в мадридский «Реал».
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