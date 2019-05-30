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Азар: «Наверное, это прощание. Настало время для нового вызова»

Азар: «Наверное, это прощание. Настало время для нового вызова»
Eurosport

60 мин. назад

Красивый конец лондонского этапа.

Нападающий «Челси» Эден Азар подтвердил, что победный финал Лиги Европы станет последним для него в футболке лондонцев.

«Да, думаю, это прощание. Хотя в футболе никогда не знаешь. Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге, провел семь лет в одном из лучших клубов мира. Сейчас, возможно, настало время для нового вызова», – сказал Азар в эфире BT Sport.

  • Азар в финале забил два мяча и сделал ассист.
  • Это шестой трофей для бельгийца в футболке «синих».
  • Скорее всего, Эден перейдет в мадридский «Реал».

Daily Mirror: Азар потребовал у «Челси» продать его в «Реал» до 4 июня

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