«Арсенал» не стал лучше и не заслужил ЛЧ. Не то что Сарри

Финал Лиги Европы значился в календарях «Челси» и «Арсенала» совершенно по-разному. Почти для всех «синих» он был невзрачным и обыденным. Очередной вторник, который всего лишь может добавить второй по важности евротрофей, не более.

Для «Арсенала» встреча в Баку уподоблялась красному дню календаря. Не потому, что они приехали в далекий Азербайджан на отдых (хотя по игре больше было похоже на это), а потому, что с 29 мая 2019 года могла пойти новая история клуба. Он спустя 2 сезона вернулся бы в ЛЧ, получил 100 миллионов фунтов на трансферы и вновь расцвел. Но разговоры об этом теперь могут существовать только в прогностическом формате. «Канониры» снова будут в ЛЕ. Новый сезон снова обречен.

Примерно полгода назад над тезисом «Арсенал» не топ-клуб усмехались слишком многие, а в комментариях автора (того же, что и пишет эти строки) обвиняли в некомпетентности. За начало 2019-го поменялось немногое, но история боли «Арсенала» обросла новыми красками.

«Канониры» в третьем сезоне подряд сыграют в Лиге Европы. Ничего зазорного в этом бы не было, если путевку в турнир, где за победу дают ушастый кубок, лондонцы не проиграли серией непонятных влетов в АПЛ. «Гуннеры» даже с самым проходным календарем умудрились проиграть «Кристал Пэласу», «Вулверхэмптону» и «Лестеру», а в предпоследнем туре сыграть вничью с «Брайтоном». Это ли поступь топ-клуба?

Дошло до того, что шутки про четвертое место перестали быть актуальны и теперь ложатся в концепт беседы в футбольных кругах только применительно к четырем пропущенным мячам. «Арсенал» уже 5 лет не был четвертым в АПЛ (но был третьим и вторым), а встреча с тульскими собратьями еще никогда не была так близко. А еще у «Арсенала» есть действующая серия из 4 поражений в финалах еврокубков подряд. Топ-клуб, ау?

Если окунуться в историю, то выяснится, что трофеи «Арсенала» в Европе – это и вовсе мем. Кубок обладателей Кубков-1993/94, который по значимости сопоставим с Лигой Европы, и легендарный Кубок Ярмарок-1969/70. Особенно больно фанатам «Арсенала» должно быть от того, что даже, если европейские трофеи «канониров» сложить с титулами их главных антагонистов из «Тоттенхэма», то у «Челси» их все равно будет больше.

«Челси» – «Арсенал», финал Лиги ЕвропыGetty Images

Смотрите сами. У Сарри 39 побед в первом сезоне у руля «Челсси». Больше с первой попытки выбивал только Жозе Моуринью в сезоне-2004/05 (42 штуки).

«Челси» прошел сезон в ЛЕ без поражений и стал первым клубом со времен «Юнайтед»-2008, который завоевал европейский титул без проигранных матчей по его ходу. Вдобавок, Сарри стал первым итальянцем в XXI веке, который выиграл Лигу Европы или Кубок УЕФА. И в АПЛ он, несмотря на все проблемы стал третьим. Если это не успехи, то даже непонятно, что ими считать.

В новом сезоне Маурицио будет и легче, и сложнее одновременно. Проще будет потому, что игроки окончательно привыкнут к его концепции игры. Сложности возникнут из-за трансферного бана и ухода Азара (Эден уже попрощался в интервью после финала). Но разнообразие минусов не отберет у «Челси» звание топ-клуба, потому что они не метаются по мелочам, берут европейские трофеи и выжимают результат даже на фоне морального кризиса. А вот «Арсенал» другой, и в этой ситуации, это скорее минус.

«Челси» – «Арсенал» – 4:1