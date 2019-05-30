Шоу техники и проникающих передач не получилось, прогноз Маурицио Сарри на финал тоже не сбылся – когда результат еще имел значение, игра была какой угодно, но только не открытой. В каком-то смысле виноват Унаи Эмери – испанец выставил состав, который почти полностью отзеркалил схему итальянца.

Расстановка 3-4-1-2 – отражение тех 4-3-3, с которыми Сарри мучался весь сезон. Выбор Эмери поделил футболистов на группы: тройка защитников «Арсенала» играла против тройки нападающих «Челси» (Сократис, Косьельни, Монреаль против Педро, Жиру и Азара), опорники примыкали к полузащитникам (Джака и Торрейра против Канте и Ковачича), связка нападающих вышла против такой же связки ЦЗ (Ляказетт и Обамеянг против Кристенсена и Давида Луиса).

Из-за этого матч превратился в кучу индивидуальных дуэлей 1-в-1. Это лишило игроков пространства и времени для острого паса – главного атрибута из матчей «Арсенала» и «Челси» в АПЛ. Сценарий, сделавший игру такой скучной в первом тайме, просто объяснить даже по тому, как команды начинали атаки.

На скриншоте ниже атаковать пытается «Арсенал». Основная камера располагалась настолько высоко, что позволяет заметить – у каждого из 20 игроков есть непосредственный соперник. Продвинуть мяч в таких условиях тяжело, принять его – еще сложнее: противник играет максимально плотно.

«Челси» – «Арсенал»Eurosport

Далее начинает атаку уже «Челси». На их половине 14 игроков – каждый играет по каждому. Это лишь облегает прессинг – футболисты изначально понимают, кого опекать. Из-за пугающе схожей картины и логичных из-за этого ошибок игра превратилась в гандбол – неудивительно, что команды завершили матч с равенством 50% на 50%.

«Челси» – «Арсенал»Eurosport

Сыграть в этом случае в фирменном стиле практически невозможно. Для забросов Луиса и Джорджиньо за спину не было нормальных условий – на них сидел непосредственный оппонент (Ляказетт и Озил, соответственно) и мешал. «Арсенал» лишился передач назад под удар – в большинстве эпизодов «Челси» контролировал и пасующего, и принимающего. У каждого был соперник.

Даже когда атака приобретала хоть какую-то перспективу, ее технично гасили. Если «Челси» закидывал мяч к тройке нападающих, Сократис и Косьельни легко выигрывали верх. Если «Арсенал продвигал мяч до Обамеянга и Ляказетта, их еще в центре поля останавливали фолом Кристенсен или Луис.

Слева – карта фолов «Челси», справа – карта выигранных верховых единоборств «Арсеналом». Концентрация в центре поля зашкаливаетEurosport

В такой игре проявить себя можно только тремя способами – за счет дриблинга, стеночек или свободы по схемам. Каждый из них помогает бороться с персональной опекой, которой в Баку было даже слишком много.

С дриблингом все понятно – обводка сама по себе скидывает соперника с хвоста. Со стеночкой тоже – этим можно отрезать сразу двух игроков. Со свободой по схемам все сложнее – она доставалась только крайним защитникам: Колашинацу с Мэйтленд-Найлсом у «Арсенала» и Аспиликуэте с Эмерсоном у «Челси».

Важная оговорка: это происходило, только когда команды выдвигались на чужую половину и разыгрывали там мяч. «Арсенал» давал свободу Аспиликуэте и Эмерсону, чтобы тройка защитников не оставалась 1-в-1 с Азаром, Педро и Жиру – Колашинац и Мэйтленд-Найлс страховали и создавали численный перевес. То же самое работало в обратную сторону. «Челси» давал свободу Колашинацу и Мэйтленд-Найлсу, чтобы защитники не оставались 1-в-1 с Обамеянгом и Ляказеттом – Аспиликуэта и Эмерсон страховали Луиса с Кристенсеном и уплотняли игру.

Передачи Джака 77 Эмерсон 64 Ковачич 64 Мэйтленд-Найлс 56 Колашинац 54

Сверхпоказательно, что в пятерке самых пасующих игроков матча оказалось трое крайних защитников. Они чаще всего оказывались без соперника. Но вот распорядиться этой свободой у них получилось по-разному.

Активность Колашинаца и Мэйтленд-Найлса трансформировалась в остроту, но не в моменты. На скриншоте ниже Сеяд получает мяч в штрафной «Челси». У него есть отличный вариант с Озилом – немец просит ту самую передачу назад под удар. Колашинац выбирает другую опцию и неточно простреливает. Месут тут же предъявляет ему за это.

«Челси» – «Арсенал»Eurosport

Далее с мячом уже Мэйтленд-Найлс. Он тоже свободен, но в отличие от партнера сразу пасует назад под удар. В этой зоне и Обамеянг, и все тот же Озил, но перехватить успевает Джорджиньо. В предыдущем эпизоде итальянец не успел за соперником, но пас не последовал, тут передача пошла, но он сам уже был на месте. Такой неудачный размен для «Арсенала» повторялся слишком часто.

«Челси» – «Арсенал»Eurosport

Более эффективно с мячом работал Эмерсон. До перерыва бразилец стал самым бьющим в «Челси» – именно он завершал две самые опасные атаки «синих». Во втором именно Эмерсон вырезал пас на Жиру перед первым голом. Там он тоже получил свободу и тоже воспользовался ей.

В дриблинге преимущество снова было у «Челси». В ключевой зоне – полузащите – благодаря уникальным характеристикам Ковачича. Еще в «Реале» хорват отличался умением взять игру на себя – прошлый сезон он завершил лучшим в Европе по проценту успешных обводок. 96% его попыток оказались удачными.

В финале Матео шесть раз пытался обвести соперника – это на три больше, чем у всей полузащиты «Арсенала». Конечно, конверсия была не такой гигантской, как в «Мадриде» (только три из шести попыток оказались успешными), но именно проход Ковачича напрямую поспособствовал второму голу.

Попытка обвести Ковачич 6 Канте 2 Торрейра 2 Озил 1 Джорджиньо 0 Джака 0

Вопрос со стеночками слегка притянут за уши, но как символично, что самый красивый мяч организовали Азар и Жиру. На старте сезона Эден признавался: француз – лучший нападающий в его карьере, Оливье шикарно удерживает мяч и играет спиной к воротам.

Даже в игре чрезвычайной плотности наблюдение бельгийца подтвердилось. Друг другу Жиру и Азар сделали 15 передач, из них сразу три привели напрямую к удару. Коннект между друзьями вырисовывается из статистики Оливье: француз отпасовал Эдену девять раз, всем остальным игрокам «Челси» – 10.

Передачи от Жиру Азар 9 Эмерсон 3 Ковачич 3 Канте 2 Аспиликуэта 1 Педро 1

Перевес по всем трем параметрам определил если не ход игры, то точно результат. Конечно, «Челси» не наиграл на 4:1, но команда Сарри была изначально лучше готова к сценарию, который неосознанно предложил Эмери. В «Арсенале» не нашлось дриблера в полузащите, убойную связку поломали умные мелкие фолы (речь про Обамеянга и Ляказетта), а игроки со свободой не использовали ее так же, как соперники.

Часть похвалы за то, что разница оказалась в пользу «Челси», точно должна отойти Сарри. Как рассказывала Марина Грановская, клуб арендовал Ковачича, поскольку тот идеально подходил игровой модели Маурицио. Именно итальянец по ходу сезона промоутировал в состав Эмерсона, заменив им нестабильного Маркоса Алонсо. И, наконец, именно его стиль позволил еще лучше раскрыться стеночкам между Жиру и Азаром.

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