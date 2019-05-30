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Абрамович посетил финал Лиги Европы. Это первый матч «Челси» в сезоне, на который он приехал
Роман Аркадьевич принес своей команде удачу.
Владелец «Челси» Роман Абрамович присутствовал на игре клуба против «Арсенала», которая проходила в Баку (Азербайджан) в рамках финала Лиги Европы.
52-летний бизнесмен впервые посетил матч своей команды в сезоне-2018/19, так как у него были проблемы с британской визой. Также медиа распространяли слухи, что Абрамович вскоре продаст «Челси».
После матча Роман Аркадьевич сделал фото с трофеем, который держит капитан команды Сесар Аспиликуэта.
Роман Абрамович и Сесар АспиликуэтаGetty Images
- «Челси» выиграл у «Арсенала» со счетом 4:1 и взял Лигу Европы во второй раз.
- Трофей стал первым в карьере для тренера «синих» Маурицио Сарри.
«Арсенал» не стал лучше и не заслужил ЛЧ. Не то что Сарри
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