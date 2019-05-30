Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал свое будущее в команде после победы в Лиге Европы.

«Мне нужно поговорить с клубом и понять, что я могу сделать для «Челси» и что «Челси» может сделать для меня. Я люблю Премьер-лигу, мне повезло оказаться в «Челси», но в конце сезона надо сесть и поговорить. Мне кажется, я заслужил остаться, но моего мнения недостаточно», – цитирует 60-летнего Сарри официальный сайт УЕФА.

«Посвящаю победу болельщикам «Наполи», так как не смог подарить им подобной радости. И футболистам, которые пропустили финал из-за травмы», – добавил тренер.

Лига Европы стала для Сарри первым выигранным трофеем в тренерской карьере.

«Наполи» был его предыдущим клубом.

«Арсенал» не стал лучше и не заслужил ЛЧ. Не то что Сарри

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