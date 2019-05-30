Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин оценил вклад главного тренера «Челси» Маурицио Сарри в выигрыш Лиги Европы.

«Теперь никто не будет называть Сарри неудачником. С другой стороны, он всего лишь обыграл тренеришку», – цитирует 38-летнего Аршавина «Чемпионат».

Прозвище Тренеришка возглавляющий «Арсенал» Унаи Эмери получил от Артема Дзюбы, когда они сотрудничали в московском «Спартаке».

В финале ЛЕ «Челси» обыграл «Арсенал» со счетом 4:1, для 60-летнего Сарри трофей стал первым в карьере.

Эмери трижды подряд выиграл Лигу Европы с «Севильей».

«Арсенал» не стал лучше и не заслужил ЛЧ. Не то что Сарри

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