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Чех не сдержал слез после поражения в финале

Чех не сдержал слез после поражения в финале
Eurosport

47 мин. назадОбновлено 42 мин. назад

Слишком много слез и прощаний за последнюю неделю.

Голкипер «Арсенала» Петр Чех, ранее выступавший за «Челси», прокомментировал поражение своей команды в финале Лиги Европы.

«Легко сказать, что мы остались ни с чем, проиграв финал и кубок. Но могу заверить, что проделанная в этом сезоне работа сделает нас сильнее. Мне хотелось поднять кубок, сесть и подумать. До 30-го мая я все еще игрок «Арсенала» и не буду принимать никаких решений», – цитирует 37-летнего Чеха официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что финал Лиги Европы между «Арсеналом» и «Челси» – последний матч Чеха в профессиональной карьере, а «Челси» предложил ему должность спортивного директора.

  • «Челси» выиграл у «Арсенала» со счетом 4:1.
  • Чех выступал за «Челси» с 2004-го по 2015 год, затем он перешел в «Арсенал».

Схемы сделали финал унылым. «Челси» был лучше готов к такому сюжету

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