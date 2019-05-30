Голкипер «Арсенала» Петр Чех, ранее выступавший за «Челси», прокомментировал поражение своей команды в финале Лиги Европы.

«Легко сказать, что мы остались ни с чем, проиграв финал и кубок. Но могу заверить, что проделанная в этом сезоне работа сделает нас сильнее. Мне хотелось поднять кубок, сесть и подумать. До 30-го мая я все еще игрок «Арсенала» и не буду принимать никаких решений», – цитирует 37-летнего Чеха официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что финал Лиги Европы между «Арсеналом» и «Челси» – последний матч Чеха в профессиональной карьере, а «Челси» предложил ему должность спортивного директора.

«Челси» выиграл у «Арсенала» со счетом 4:1.

Чех выступал за «Челси» с 2004-го по 2015 год, затем он перешел в «Арсенал».

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