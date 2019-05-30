Чех не сдержал слез после поражения в финале
Слишком много слез и прощаний за последнюю неделю.
Голкипер «Арсенала» Петр Чех, ранее выступавший за «Челси», прокомментировал поражение своей команды в финале Лиги Европы.
«Легко сказать, что мы остались ни с чем, проиграв финал и кубок. Но могу заверить, что проделанная в этом сезоне работа сделает нас сильнее. Мне хотелось поднять кубок, сесть и подумать. До 30-го мая я все еще игрок «Арсенала» и не буду принимать никаких решений», – цитирует 37-летнего Чеха официальный сайт УЕФА.
Ранее сообщалось, что финал Лиги Европы между «Арсеналом» и «Челси» – последний матч Чеха в профессиональной карьере, а «Челси» предложил ему должность спортивного директора.
- «Челси» выиграл у «Арсенала» со счетом 4:1.
- Чех выступал за «Челси» с 2004-го по 2015 год, затем он перешел в «Арсенал».
Схемы сделали финал унылым. «Челси» был лучше готов к такому сюжету