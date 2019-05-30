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«С трибун видно не лучше, чем из дома». Линекер раскритиковал стадион в Баку

«С трибун видно не лучше, чем из дома». Линекер раскритиковал стадион в Баку
Eurosport

1 час назад

Даже на «Петровском» поле было ближе.

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер, сейчас работающий экспертом на британском телевидении, раскритиковал стадион «Олимпийский» в Баку, где состоялся финал Лиги Европы.

«Ты проделываешь весь этот путь, чтобы посмотреть финал Лиги Европы, а с твоего места видно не лучше, чем если бы ты остался дома», – написал 58-летний Линекер.

  • Лигу Европы выиграл «Челси», разгромив «Арсенал» (4:1).
  • В Баку по политическим причинам не приехал армянский игрок «Арсенала» Генрих Мхитарян.

Схемы сделали финал унылым. «Челси» был лучше готов к такому сюжету

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