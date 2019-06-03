Полузащитник «Арсенала» Месут Озил, скорее всего, уйдет из команды летом.

Главный тренер Унай Эмери попросил руководство любой ценой избавиться от немецкого футболиста во время трансферного окна. Окончательно рассорил мужчин финал Лиги Европы. Во время матча Озил несколько раз сказал Эмери: «Ты не тренер», сообщает Fanatik.

«Арсенал» проиграл финал Лиги Европы принципиальному сопернику «Челси» со счетом 1:4.

В чемпионате Англии «канониры» заняли пятое место и не попали в Лигу чемпионов.

Озил рассвирепел после замены и запустил курткой в Эмери

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