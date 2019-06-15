Президент УЕФА Александр Чеферин объяснил решение провести финал Лиги Европы 2019 года в Баку (Азербайджан).

«Если меня спросят, почему мы решили играть в Баку, я отвечу: «Потому что там живут люди». Они вынуждены смотреть матч, который начинается в 11 часов вечера по местному времени, но никто не жалуется. Если бы две команды из Азербайджана играли в Лондоне, никто тоже не предъявил бы претензий. Полтора года назад мы решили, что матч пройдет в Баку, на современном 70-тысячном стадионе. Необходимо развивать футбол везде, а не только в Англии или Германии», – цитирует Чеферина Daily Mail.

В финале Лиги Европы «Челси» обыграл «Арсенал» со счетом 4:1.

Стадион в Баку за отдаленность поля от трибун раскритиковали футбольные эксперты – в частности, Гари Линекер.

Армянский форвард «Арсенала» Генрих Мхитарян не поехал в Баку по политическим причинам.

«С трибун видно не лучше, чем из дома». Линекер раскритиковал стадион в Баку

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