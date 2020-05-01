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Тест: вспомни состав ЦСКА из финала Кубка УЕФА

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Тест

Фото: Eurosport

Артем Буторин
Автор:Артем Буторин
через 14 минут
@ArtemButorin

Историческая победа, которую должен помнить каждый.

18 мая 2005-го ЦСКА сотворил историю русского футбола и стал первым клубом РПЛ, который взял Кубок УЕФА. В финале армейцы одержали волевую победу над «Спортингом», игравшим дома в Лиссабоне. Тебе нужно вспомнить состав красно-синих – парней, которые вышли в старте и выскочили на замену.

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