Тест: вспомни состав ЦСКА из финала Кубка УЕФА

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Фото: Eurosport
Историческая победа, которую должен помнить каждый.
18 мая 2005-го ЦСКА сотворил историю русского футбола и стал первым клубом РПЛ, который взял Кубок УЕФА. В финале армейцы одержали волевую победу над «Спортингом», игравшим дома в Лиссабоне. Тебе нужно вспомнить состав красно-синих – парней, которые вышли в старте и выскочили на замену.
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