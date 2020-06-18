В августе исполнится два года легендарной игре на «Петровском».

Вы помните, что делали 16 августа 2018 года? Мы с подругой рванули в Финляндию. Когда спрашивали про матч «Зенита», я иронично ухмылялся. Был уверен: футбол закончился в Минске, где команда Семака получила четыре мяча на второй месяц работы тренера. Знаю, кого точно не взбесил этот результат – Сергея Фурсенко, который сделал исключение и посетил ту игру, хотя практически не выбирался на выезды. Менеджер не верил в Семака и хотел привести в Петербург Синишу Михайловича. И когда «Динамо» торжествовало в Минске, Фурсенко имел возможность сказать нужным людям, что был прав.

Вечером мы поехали обратно. Я включил «Одержимость» Дэмьена Шазелла, постепенно темнело, мы проехали границу. И вдруг на весь автобус кто-то закричал – «Г-о-о-о-л», перебив по громкости продолжительное соло главного героя фильма. И тут я офигел: у большей части автобуса на смартфонах был включен матч «Зенит» – «Динамо». Да, фанаты любят повторять «один город – одна команда», но такой концентрации любви к футболу в одном автобусе не видел никогда. И ладно еще «Зенит» – «Спартак» или «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов. Но зачем смотреть игру, которая должна была стать последней для команды в Лиге Европы? Мы подъезжали к Балтийскому вокзалу, и оставшиеся крики были связаны разве что с перебоями в интернете. Вряд ли много кто сомневался, что все так и закончится – 1:0, может, 2:0. Семак вылетит из еврокубков, а к середине сезона его с показным сожалением уберут. Фурсенко на радость некоторым башням «Газпрома» приведет Михайловича, и в Петербурге забудут про своих тренеров. Но все сложилось по-другому.

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Перенесемся еще на неделю назад – Минск, стадион «Динамо», где за «Зенит» кричат не меньше, чем за местных. Болельщики поют «Калинку», большая часть стадиона уверена, что от минчан не останется ничего. Как же все они ошибались. «Зенит» сыграл так, что заговорил даже вечный молчун Анюков: «Что это было? Позор. При всем уважении к «Динамо», так играть, как мы играли первый тайм… В «Зените» собраны лучшие футболисты России. Они должны сами понимать все. Так играть нельзя».

«Динамо» (Минск) – «Зенит» Фото: Getty Images

Журналист «Чемпионата» Григорий Телингатер также находился в Минске и вспомнил эмоции Семака.

«Я туда ехал с одной мыслью: «Зенит» выиграет. Поэтому была интересна не столько игра, сколько атмосфера. Фанатов «Зенита» на стадион пускали только через одну калитку, были давки, поэтому начало матча не видел. И когда команда проиграла, мы с коллегами просто охренели. Я пошел на пресс-конференцию Семака. Он, конечно, святой человек. В том плане, что максимально спокойный. Говорил, шансы еще есть, будет тяжело, но за это мы и любим футбол. Выглядел так, будто ничего особенного не произошло, хотя казалось – трагедия».

В этот момент раздевалка «Динамо» полыхала. Игроки не верили в случившееся. Не особо понимал, что происходит, и главный тренер Сергей Гуренко, только что вернувшийся с пресс-конференции. Знал он только одно – важно сохранить спокойствие. Поэтому одно из его требований к футболистам – молчать.

«Мы все понимали, что разбудили зверя. Поэтому Гуренко жестко сказал в раздевалке, что с этой минуты – режим тишины. Если журналисты остановят и попросят комментарий – говорите. Но в остальном никаких интервью, и главное – никаких попыток подразнить соперника», – рассказал собеседник Eurosport.ru из раздевалки команды.

Один из героев первого матча, автор двух мячей Урош Николич, в микст-зоне сообщил, что это был лучший матч «Динамо» под руководством Гуренко. Спустя почти два года он сказал Eurosport.ru следующее.

Мы провели хорошую игру, выложились на все 100 процентов. Изначально верили, что можем оказать давление на соперника, доставить им проблемы. Не знаю почему, но мотивация была особенная. В раздевалке говорили только ребята, не помню слов Гуренко. Запрещал ли он общаться с журналистами? Вроде бы такого не было. Но не вспомню точно. Я давал интервью после игры.

Гуренко, как отмечают свидетели происходящего, неспроста запретил любые комментарии после игры. Он понимал: учитывая специфические отношения между странами, важно сохранить дискуссию о разгроме «Зенита» внутри футбольного мира. Поэтому лучше промолчать и ответить всем после второй игры. Но едва ли он предполагал, что победой «Динамо» воспользуется президент страны. Именно Александр Лукашенко первым вывел обсуждение результата на высочайший политический уровень.

«Они подарили праздник всей стране. Молодцы! Боролись до конца. Мы видели, в каком состоянии этот «Зенит» был. Некоторые игроки уже на четвереньках ходили. То есть минчане вывозили их в эту жаркую погоду прилично. И они забили четыре мяча. 4:0 – это останется в истории. Это они играли не с миллионерами, а с миллиардерами! «Зенит» – главный клуб «Газпрома», главное детище их», – сказал Александр Лукашенко журналистам через два дня после игры.

К теме подключились другие политики Белоруссии. И, конечно, это не могли оставить без внимания в высших кругах власти России. Говорят, через зенитовское руководство до команды донесли конкретный месседж: «Нам все равно, что будет дальше. Но вы должны разорвать «Минск».

На тренировки приезжал уже не такой радостный Фурсенко и проводил чуть ли не ежедневные беседы с тренерским штабом. В это время в «Динамо» все было обыденно.

«Эта неделя ничем не отличалась от остальных, – говорит Николич. – Мы готовились и ждали тяжелой игры».

«Зенит» – «Динамо» (Минск) Фото: Getty Images

В это же время «Зенит» уведомил динамовцев, что встреча пройдет не на «Газпром Арене», а на «Петровском». Клуб честно объяснил, что решение исключительно коммерческое. Ведь болельщики петербуржцев не могли присутствовать на стадионе из-за дисквалификации, зато их могли собрать на Крестовском острове и устроить масштабный просмотр. Неизвестно, как к этому отнесся Семак, решало руководство.

Динамовцы приехали в Петербург накануне и заселились в отель недалеко от стадиона. Но больше всех здесь ждали Гуренко. В отель к команде приехал Владислав Радимов поговорить со старым знакомым. Также прибыл Василий Уткин, желавший побеседовать с человеком, который разорвал «империю зла». Сергей уделил время всем, о чем впоследствии, возможно, пожалел. Ведь тренера чуть ли не публично обвинили в том, что он думал не об игре, а о встречах со старыми знакомыми.

Вместе с командой на игру прилетело все руководство, в том числе Юрий Чиж: официально – председатель наблюдательного совета, но на самом деле – владелец клуба. На тот момент он вряд ли понимал, какими последствиями для него обернутся эти 120 минут на «Петровском».

Проблемы у динамовцев начались еще до матча. Травму на разминке получил Николич – лидер команды. Позднее многие усомнились, было ли повреждение настоящим.

Я играл во всех матчах Лиги Европы с воспалением ахиллова сухожилия и тендинитом. Практически не тренировался, только игры и одно занятие в неделю. После каждой ситуация ухудшалась. Плюс ко всему я подхватываю вирус за пять дней до второй игры с «Зенитом». И от этого теряю вес. Пытался решить проблему с помощью инъекций, снять боль, но все равно не мог нормально работать. Риск был слишком большим.

Дальше мы увидели относительно равный первый тайм, после которого счет был 1:0. Удаление Паредеса во втором, гол Нобоа, дубль Дзюбы, и игра перешла в дополнительное время. «Динамо» тут же отыграло один мяч, возродив интригу. Но «Зенит» дожал соперника благодаря дублю Мака, также по голу забили Дриусси и Дзюба.

«Это триумфальная победа «Зенита», Семака – из серии «великие игры УЕФА». Она уже вошла в историю. Такого Россия и Европа еще не видели. Молодцы! «Зенит» – чемпион!» – комментарий Алексея Миллера появился сразу после игры. Не так часто куратор клуба говорит что-то публично. Но в этот раз сделал исключение. Лукашенко наверняка прочел. И сделал выводы.

Тут же выступил депутат Госдумы Николай Валуев: «Нам останется только попросить Александра Григорьевича Лукашенко высказываться регулярно. Глядишь, это может стать драйвером для последующих побед «Зенита».

Семак также признался, что слова президента Белоруссии повлияли на команду: «Всю команду задели слова о том, что в Минске команда ползала на четвереньках. Конечно, это оказалось для нас дополнительным стимулом. Спасибо большое. Это всегда по-хорошему раззадоривает».

Сергей Семак Фото: Getty Images

Николич рассказал, что происходило в динамовской раздевалке: «Ребята плакали. Что еще здесь можно сказать? Мы все были в слезах. Очень жаль, что я не мог им помочь. До сих пор не могу объяснить случившееся. У них были высокие игроки впереди, они сделали ставку на длинные забросы, наши защитники не смогли с ними в этом конкурировать».

Гуренко же нашел в этой истории иные причины.

«У «Зенита» был только один шанс. За счет продавливания нас через центр, за счет подач, за счет фолов, стандартов и «Газпрома». Нет, это не намек. Я так…» – самая яркая цитата тренера звучала именно так. Сергей выглядел потерянным. Вряд ли он быстро осознал событие, которое в итоге обернулось большими проблемами для него и клуба.

Вернувшись в Минск, Гуренко пришлось долго объясняться перед руководством. А руководству, судя по всему, перед политической элитой страны, которая ожидала другого результата. Некоторые из людей, близких к «Динамо», пытались убедить Чижа в том, что Гуренко мог сдать игру по старой дружбе с Россией. Аргументом приводили фотографию, когда Сергей схватился за голову в момент динамовского гола. Якобы это можно было интерпретировать как неожиданное действие его команды.





Само «Динамо» посыпалось. Потеряло шансы побороться за чемпионство с БАТЭ, а в конце еле зацепилось за тройку. В команде никто не мог объяснить происходящее, но все понимали – Петербург продолжает оставаться в головах игроков и тренеров.

Через неделю после игры с «Зенитом» появилось первое сообщение, что Чиж может уйти из клуба, которым управлял почти 20 лет. Главная причина – 1:8. Так и в итоге и произошло. В 2019-м руководителя через суд лишили права владеть «Динамо», доказав, что все это время он делал это незаконно. Клуб перешел в ведение главного управление спорта и туризма Мингорисполкома. Гуренко к тому моменту в команде уже не было. А об игре с «Зенитом» он впервые заговорил спустя год.

«Для меня самым странным было то, что до «Зенита» у нас очень долго не было матча, в котором ребята не выполнили бы установку. В Питере развалились с первых минут. Меня зацепил только этот вопрос. Но если бы начал в этом копаться, потерял бы команду.

Внутри себя все переварил. И даже игру ни разу не пересматривал. Никого не хочу обвинять. Я и про «Газпром» сказал после матча в том плане, что у «Зенита» возможности выше, а не в том, в котором многие подумали. Просто остался вопрос, на который у меня нет ответа. Обвинение от Чижа? Сказал сразу: готов к любым проверкам и детекторам, мне нечего скрывать», – отметил Гуренко в интервью «Матч ТВ».

Через несколько месяцев Гуренко расширил свою мысль и впервые заявил, что матч мог быть нечестным.

Сергей Гуренко Фото: Getty Images

«Наверное, это будет со мной до конца моих дней – пока всей правды не узнаю. Я сам хотел бы узнать, что произошло. Так, как выглядели ребята в ходе недели подготовки к ответному матчу, они не выглядели никогда.

Если быть до конца откровенным, с первых минут у меня было чувство: что-то идет не то. Что-то менять? Как многие мне сказали: может, надо было в перерыве команду не выпустить на поле. Отвечаю: вы чего вообще, соображаете, о чем говорите? Счет 0:1, я не выпускаю команду, потом дисквалификация, какие-то санкции на клуб.

Я бы очень хотел, чтобы мы проиграли из-за плохой подготовки. Чтобы я пришел и сказал: да, ребята, я плохо вас подготовил, поэтому мы проиграли. Но я не могу так сказать. Ребята были классно готовы.

Правду тебе никто не скажет. Если бы начал разбираться, скажу прямо, «Динамо» было бы шестым в таблице. Вернуть ты ничего уже не можешь. Это только остается в тебе. Это твоя вина. Никого ж не винят. Все говорят, что Гуренко сдал. Что мне остается делать? Ничего. Бегать доказывать не буду. Я знаю. Все равно все выйдет наружу», – сказал Гуренко в интервью проекту «Футболка».

Еще один оппонентом Гуренко неожиданно стал спортивный директор клуба Виталий Булыга.

Гуренко считает, что матч мог быть нечестным? Пусть бы назвал фамилии. Футболисты, которые допускали много ошибок, все равно играли до конца. На эту тему можно долго рассуждать. Если матч действительно был договорным, рано или поздно все прояснится, люди расскажут, наступит ясность. Знаю, что я чист. Перед самим собой в первую очередь. Гуренко сказал, мол, бог мне судья. Что ж, пусть и ему бог будет судьей.

На запрос Eurosport.ru Булыга, который сейчас работает в «Тамбове», отреагировал словами, что на все вопросы должен отвечать главный тренер.

«Я действительно не знаю, что Гуренко и Булыга говорят об этом матче. Да и сам, честно говоря, не знаю, что думать. Я не был на поле, поэтому ничего не могу сказать. У нас была сильная команда. Не верю, что кто-то мог сделать так, чтобы игра была проиграна специально», – добавил Николич.

Белорусский агент Валерий Исаев был одним из немногих, кто публично засомневался в честном характере игры. Вот его слова для Eurosport.ru:

«Я не утверждал, что там что-то нечисто. Но если посмотреть на действия игроков в матче, у тренера должны были возникнуть претензии. Зная эмоциональность и преданность Гуренко к футболу, не думаю, что он мог быть в чем-то замешан. Если и что-то было, то тренер не знал. Футбольные специалисты утверждают, что так игры не сдаются. А как это происходит? Есть какое-то пособие? Мне кажется, не все в этом матче было чисто.

Тогда люди повторяли, что политика вне спорта. Но, на мой взгляд, все совсем не так. После первого матча комментарий давал президент страны. Думаю, он «помог» «Динамо». Естественно, президент был рад после первой игры. Но мы же понимаем, какие отношения между нашими странами. И на том уровне есть моменты, которые влияют.

Не думаю, что стоит надеяться на какое-то признание. Разве что через несколько лет кто-то в чем-то признается. Кто-то выпьет, проговорится. Но просто так ничего это не всплывет».

Антон Заболотный, «Зенит» – «Динамо» (Минск) Фото: Getty Images

В конце сезона из «Динамо» ушли девять футболистов, участвовавших в игре в Петербурге. И не все по спортивным причинам. Вместе с ними ушел и Гуренко, контракт которого истек. Правда, через полгода он вновь вернулся в «Динамо» и проработал до весны 2020-го.

Еще один любопытный момент в этой истории случился в октябре 2019-го. Главный арбитр игры Себастьян Дельферье был задержан по подозрению в участии в договорных матчах. Правда, ситуация касалась только встреч бельгийского чемпионата. С того момента он больше не работал судьей, однако оказался востребованным в качестве менеджера в небольших местных клубах. Не в последнюю очередь из-за своего влиятельного отца, который работает в исполнительном комитете местной федерации. Бельгийская пресса пишет, что над ним до сих пор подшучивают коллеги и узнают, как закончится матч его команды.

Опрос Был ли матч «Зенит» – «Динамо» (Минск) честным? Конечно, «Зенит» просто был хорош Есть аргументы за и против Что-то явно нечисто

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