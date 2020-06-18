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«Ребята плакали, все были в слезах». Экс-форвард минского «Динамо» вспомнил 1:8 от «Зенита»

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«Зенит» – «Динамо Минск»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 18 минут

Один из героев противостояния поделился закулисной драмой.

Бывший нападающий минского «Динамо» серб Урош Николич вспомнил эмоции после первого и второго матча с «Зенитом» в 2018 году.

Домашний матч Лиги Европы белорусская команда выиграла со счетом 4:0. «Мы провели хорошую игру, выложились на все 100 процентов. Изначально верили, что можем оказать давление на соперника, доставить им проблемы. Не знаю почему, но мотивация была особенная. В раздевалке говорили только ребята, не помню слов Гуренко (на тот момент тренер «Динамо» – прим. Eurosport). Запрещал ли он общаться с журналистами? Вроде бы такого не было. Но не вспомню точно. Я давал интервью после игры», – вспомнил Николич оптимизм после первой игры.

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В Петербурге команда сенсационно влетела 1:8 – Николич пропустил игру из-за травмы, но живо помнит картину раздевалки: «Ребята плакали. Что еще здесь можно сказать? Мы все были в слезах. Очень жаль, что я не мог им помочь. До сих пор не могу объяснить случившееся. У них были высокие игроки впереди, они сделали ставку на длинные забросы, наши защитники не смогли с ними в этом конкурировать. Я действительно не знаю, что Гуренко и Булыга (тогда спортивный директор «Динамо» – прим. Eurosport) говорят об этом матче. Да и сам, честно говоря, не знаю, что думать. Я не был на поле, поэтому ничего не могу сказать. У нас была сильная команда. Не верю, что кто-то мог сделать так, чтобы игра была проиграна специально».

  • С 2019 года Николич играет за «Маккаби» из Тель-Авива.
  • Матчи «Зенита» и «Динамо Минск» прошли в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

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